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Kıbrıs Mahallesi'nde baraka yangını: evler tehlikeden kurtuldu

Bingöl Kıbrıs Mahallesi'nde akşam çıkan baraka yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü; inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kıbrıs Mahallesi'nde baraka yangını: evler tehlikeden kurtuldu

Kıbrıs Mahallesi'nde baraka yangını kontrol altına alındı

Bingöl'ün Kıbrıs Mahallesinde akşam saatlerinde bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve kısa sürede müdahale başlatıldı.

olayın gelişimi:

Yangın, alevlerin hızla büyümesiyle kısa süre içinde baraka içinde yayıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler çevredeki yerleşim birimlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, yangının çevredeki evlere sıçramasını önledi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldığını açıkladı; soruşturma sürüyor ve olası nedenler araştırılıyor.

BİNGÖL&#039;DE BARAKADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE EVLERE SIÇRAMADAN...

BİNGÖL'DE BARAKADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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