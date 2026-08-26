Uludağ'da eteklerde ayağı kırılan 75 yaşındaki adam için kurtarma seferberliği

Uludağ eteklerinde kurtarma çalışması:

Bursa'dan Uludağ'ın eteklerine yürüyüşe çıkan iki kişiden biri olan 75 yaşındaki adam, iddialara göre dere yatağından dağlık alana doğru ilerlerken ayağının kırılması sonucu bulunduğu noktada mahsur kaldı. Olay, Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi sınırları içindeki Kaplıkaya Deresi üzerinde gerçekleşti.

Ekiplerin sevk ve müdahalesi:

İhbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasının ardından bölgeye Bursa AFAD Arama Kurtarma ekipleri, UMKE ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı vatandaşa ulaşmak ve güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarmak için koordineli bir çalışma başlattı.

Kurtarma sahasının zorlukları:

Sarp ve dağlık arazi ile dere yatağının bulunduğu bölge, müdahaleyi güçleştiriyor; ekipler ulaşım ve taşıma için uygun güzergâhı belirleyerek tedbirli ilerliyor. Kurtarma çalışmalarında öncelik, yaralının tıbbi durumunun stabil hale getirilmesi ve güvenli şekilde transfer edilmesi olarak belirlendi.

Çalışmalar, ekiplerin Yıldırım ilçesi Zeyniler köyü yönünden bölgeye intikali ve burada yürütülen kurtarma faaliyetleriyle sürüyor. Ekipler, yaralının güvenli şekilde alandan çıkarılmasını sağlamak için titizlikle görev yapmaya devam ediyor.

BURSA’DAN ULUDAĞ’IN ETEKLERİNE YÜRÜYÜŞE ÇIKAN 2 KİŞİDEN 75 YAŞINDAKİ VATANDAŞIN AYAĞININ KIRILMASI ÜZERİNE MAHSUR KALDI. YARALI VATANDAŞI KURTARMAK İÇİN BÖLGEYE AFAD, UMKE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.