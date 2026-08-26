Boyraz'tan Saadet Partisi'ne ziyaret: kayısı ve esnaf için ortak akıl çağrısı

Boyraz'ın ziyareti ve öncelikleri:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mahmut Boyraz ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Hamza Paşahan ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Görüşmede deprem sonrası kentin ticari hayatında yaşanan sorunlar, esnafın durumu, kayısı fiyatlarındaki gerileme ve Malatya ekonomisinin geleceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Boyraz, siyasi partiler, belediyeler, üniversiteler, kamu kurumları ve organize sanayi bölgeleriyle iş birliği yapılması gerektiğini vurgulayarak 'Malatya’da ortak akılla yönetilecek bir Ticaret ve Sanayi Odası hedefliyoruz' ifadesini kullandı.

Esnafın barınma ve faaliyet alanı sorunları:

Boyraz, bazı iş yerlerinin 'ticari faaliyet yürütmeye elverişli olmadığını, hatta temel ihtiyaçlar açısından eksiklikler bulunduğunu' tespit ettiklerini belirtti. Buna rağmen yüksek kira bedellerinin sürdüğünü kaydeden Boyraz, esnafın mevcut yerlerinden çıkarak yeni alanlarda faaliyet gösterebilmesi için sorunların hızlıca çözülmesi gerektiğini söyledi. Esnafın faaliyetini sürdürebileceği nitelikli alanlar oluşturulmalı çağrısında bulundu.

Kayısı fiyatları ve ihracat stratejileri:

Toplantıda kayısı fiyatlarındaki düşüş de gündeme geldi; Boyraz, kayısı fiyatının kısa süre içinde 400 lira seviyelerinden 250 lira seviyelerine gerilediğini hatırlatarak bunun üreticinin gelirini doğrudan olumsuz etkilediğini ifade etti. Kayısının yalnızca üretim değil, pazarlama ve tanıtım açısından ele alınması gerektiğini vurgulayan Boyraz, Ticaret ve Sanayi Odası’nın ihracatçılarla birlikte hareket ederek uluslararası pazarlarda tanıtım çalışmalarına ağırlık vermesi gerektiğini söyledi. 'Kayısı için yeni pazarlar oluşturulmalı' hedefiyle tanıtım, ihracatın artırılması ve tüketimin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler hayata geçirme vaadinde bulundu.

Ortak akıl vurgusu ve beklentiler:

Boyraz, yönetim anlayışlarının merkezine ortak aklı koyacaklarını belirterek kentteki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin farklı görüşlerinin Malatya’nın kalkınmasında değerlendirilebileceğini söyledi: 'Her siyasi partinin ve her toplum kuruluşunun farklı bir görüşü var. Bu görüşlerin tamamı Malatya’nın kalkınması açısından değerlendirilebilir.' Seçimi kazanmaları halinde kentteki tüm kurumlarla birlikte hareket ederek Malatya ekonomisinin temel sorunlarına çözüm arayacaklarını ifade etti.

Saadet Partisi İl Başkanı Hamza Paşahan da 6 Şubat depremlerinin Malatya'da yalnızca fiziki yıkıma yol açmadığını, kentin sosyolojik ve psikolojik yapısında da önemli değişikliklere neden olduğunu söyledi. Paşahan, deprem sonrası süreçte Malatya’nın yeterince ortak akılla yönetilmediğini savunarak Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu süreçte öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. 'Malatya’nın kalbi olan ticaret merkezi depremle birlikte büyük ölçüde yok oldu. Ticaretin yeniden canlandırılması gerekiyor' diyerek yapılan projelerin esnafın kullanımına uygun hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Paşahan, Boyraz ve ekibine seçim sürecinde başarı dileyerek Malatya ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaları temenni etti.

MTSO BAŞKAN ADAYI BOYRAZ’DAN SAADET PARTİSİ’NE ZİYARET