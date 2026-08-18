Dolar 47,9210 -0,01%
Euro 55,5038 -0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.769,96 -0,60%
EUR/USD 1,1575 -0,01%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

Denizlerde yeni koruma dönemi: Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege'de milli park

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege deniz alanları deniz milli parkı ilan edildi; izleme, denetim ve yerel paydaş katılımı vurgulanıyor.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 10:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Denizlerde yeni koruma dönemi: Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege'de milli park

Deniz milli parkı kararı:

Cumhurbaşkanı kararlarıyla Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti ve deniz alanları Deniz Milli Parkı statüsüne kavuştu. Kararın kapsamına giren bölgeler arasında Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege deniz alanları bulunuyor. Üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyada deniz ekosistemlerinin koruma altına alınması, mevzuatın kara alanlarına uygulanan koruma anlayışını denize taşımaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Korumanın sahada uygulanması:

Uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları, korunma statüsünün ilanının tek başına yeterli olmadığını; bunun etkin yönetim, düzenli izleme ve sıkı denetimle desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Kararın ardından atılması gereken adımlar arasında yönetim planlarının hazırlanması, deniz kullanımına ilişkin kısıtlamaların netleştirilmesi ve ihlal durumlarının takibi yer alıyor. Bu süreçte yerel paydaşların sürece katılımı ve ekonomik faaliyetlerle koruma arasındaki dengenin kurulması öncelikli kabul ediliyor.

Bilimsel izleme ve yerel ortaklıklar:

Akdeniz Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada, Fethiye-Göcek ve çevresinde yürütülen saha çalışmalarının bölgenin zengin denizel biyoçeşitliliğini ortaya koyduğu belirtildi. Dernek, deniz çayırlarından Akdeniz keşiş fokuna kadar uzanan izleme çalışmalarının, ekosistemdeki değişimleri ve insan kaynaklı baskıları bilimsel yöntemlerle takip ettiğini aktardı. Ayrıca dernek, "Deniz koruma alanlarının ekolojik fayda sağlayabilmesi; bilimsel veriye dayalı yönetim, düzenli izleme, etkin denetim ve yerel paydaşların sürece katılımıyla mümkün" görüşünü paylaştı.

Yetkililer ve sivil toplum temsilcileri, Fethiye-Kaş ve Kuzey Ege Deniz Milli Parkı’nın ilanını olumlu bir başlangıç olarak değerlendirirken, bunun uygulamaya dönüşmesinin ve uzun vadeli korumanın sağlanmasının ilan kadar elzem olduğunu belirtiyor. Koruma statüsünün sahada karşılığını bulması için sürdürülebilir finansman, izleme altyapısı ve yerel yönetimlerle iş birliği gerektiği üstünde duruluyor.

ÜÇ TARAFI DENİZLER İLE ÇEVRİLİ TÜRKİYE’DE İLK DEFA DENİZ ALANLARI MİLLİ PARK İLAN EDİLDİ....

ÜÇ TARAFI DENİZLER İLE ÇEVRİLİ TÜRKİYE’DE İLK DEFA DENİZ ALANLARI MİLLİ PARK İLAN EDİLDİ. CUMHURBAŞKANI KARARLARI İLE FETHİYE-KAŞ VE KUZEY EGE’DE SINIRLARI BELİRLENEN DENİZ ALANLARI, DENİZ MİLLİ PARKI İLAN EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nemrut kalderasına milli park statüsü: Bitlis’in korunmuş alanı resmileşti
images

düzce'de fındık hasat şenliği: hedef 103 bin ton
images

Bayburt'ta patates tarlalarında kapsamlı sağlık denetimi: siğil etmeni tespit ed...
images

Merkezdeki yoğunluğa çözüm: Karacasu hattında ikinci etap tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası