Denizli amatör kulüplere uyarı: dijital sistemleri aktif edin, işlemleri tamamlayın

Denizli ASKF'ten amatör kulüplere dijital sistem uyarısı

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 2026-2027 sezonu öncesinde lige katılacak amatör kulüplere dijital sistemlerini yeniden aktif hâle getirme çağrısı yaptı. Federasyon, lisans ve katılım işlemlerinin sorunsuz yürütülebilmesi için yerine getirilmesi gereken adımları kulüplere duyurdu.

ödeme ve hesap yükümlülükleri:

Açıklamaya göre kulüplerin, 5.000 liralık katılım ücretini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp IBAN hesabına; ayrıca 2.500 liralık harcı ise ASKF hesabına yatırmaları gerekiyor. Bu ödemelerin süresinde yapılması, başvuruların dijital ortamda işleme alınabilmesi açısından öncelikli şart olarak belirtildi.

karar defteri, yetki belgesi ve şifreleme işlemleri:

Federasyon, 2026-2027 sezonuna ilişkin kulüp kararlarının kulüp karar defterine işlenmesi ve bu kayıtların sisteme yüklenmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Ayrıca dijital lisans sorumlusuna ait yetki ve atama belgesinin (EK-20) sisteme tanımlanması ile dijital sistem şifreleme işlemlerinin yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Belirlenen şartları tamamlayan kulüplerin dijital sistemlerinin aktifleşeceği ve bu sayede futbolcu lisans işlemlerini online olarak yapabilecekleri belirtildi. Federasyon, eksik belge veya ödemeler nedeniyle işlemlerin askıya alınabileceğine dikkat çekti.

uyarı: işlem süresi ve mağduriyete karşı önlem:

Denizli ASKF, sezon başında mağduriyet ve aksaklık yaşanmaması için tüm kulüplere işlemlerini eksiksiz ve zamanında tamamlama çağrısında bulundu. Kulüplere, dijital erişim ve belgelerle ilgili kontrolleri gecikmeden yapmaları tavsiye edildi.

DENİZLİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU (ASKF), 2026-2027 SEZONU ÖNCESİNDE LİGE KATILACAK KULÜPLERİN LİSANS VE KATILIM İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYABİLMELERİ İÇİN DİJİTAL SİSTEMLERİNİ YENİDEN AKTİF HÂLE GETİRMELERİ GEREKTİĞİNİ DUYURDU.