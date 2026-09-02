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Kadıköy'de dev kapışma: iki takımın piyasa değeri 31 milyar lira

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Kadıköy derbisinde iki takımın toplam piyasa değeri yaklaşık 31 milyar lira tutarında.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kadıköy'de dev kapışma: iki takımın piyasa değeri 31 milyar lira

Derbi öncesi kadro değerleri

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında sezonun ilk derbisi oynanacak. Transfermarkt verilerine göre iki ezeli rakibin kadrolarının toplam piyasa değeri 557 milyon euro olarak hesaplandı; Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre bu tutarın lira karşılığı yaklaşık 31 milyar lira.

takımların piyasa değerleri:

Transfermarkt listesinde Fenerbahçe 293 milyon euro ile ligin en değerli ikinci kadrosuna sahip durumda. Beşiktaş ise 264 milyon euro ile ligde üçüncü sırada yer alıyor. İki kulübün toplam değeri maçın ekonomik boyutunu öne çıkarıyor ve taraftar ilgisini artırıyor.

derbinin en değerli isimleri:

Kadro bazında müsabakada görev almaları durumunda sahanın en değerli ismi Mason Greenwood 55 milyon euro olarak öne çıkıyor. Greenwood'u Matteo Guendouzi 27 milyon euro takip ediyor; Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene ise 20'şer milyon euro piyasa değerine sahip.

Beşiktaş cephesinde ise en yüksek değere sahip isim Dusan Vlahovic 35 milyon euro. Siyah-beyazlılarda ayrıca Orkun Kökçü ve Ernest Poku 25'er milyon euro ile ön plana çıkıyor.

Her iki takımın kadro değerleri ve öne çıkan oyuncular, derbinin saha içi rekabetinin yanı sıra transfer ve finansal gündem açısından da dikkat çeken bir tablo oluşturuyor.

BEŞİKTAŞ&#039;IN GOLCÜSÜ DUSAN VLAHOVİC.

BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜ DUSAN VLAHOVİC.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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