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Muğlaspor'un profesyonel liglerdeki ilk yabancı golünü Diarra kaydetti

Muğlaspor'un Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maçta Mamady Diarra 26. dakikada attığı golle kulübün profesyonel liglerdeki ilk yabancı golcüsü oldu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Muğlaspor'un profesyonel liglerdeki ilk yabancı golünü Diarra kaydetti

Muğlaspor'un profesyonel lig tarihine geçen gol

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Muğlaspor, maçın tek golünü kaydeden oyuncuyla bir ilke imza attı. 26. dakikada sahneye çıkan isim, takımının sahadan üç puanla ayrılmasını sağladı.

maç ve golün önemi:

Sahadaki belirleyici an 26. dakikada geldi; Malili kanat oyuncusu Mamady Diarra attığı golle hem maçın skorunu belirledi hem de kulüp tarihine geçti. Bu gol Muğlaspor için sadece üç puan değil, aynı zamanda kulübün profesyonel ligler tarihindeki ilk yabancı golü olma özelliğini taşıdı.

Diarra'nın takımdaki rolü:

Sezon başında kadroya katılan 26 yaşındaki Mamady Diarra, Ümraniyespor karşısında gösterdiği performansla takımın hücum hattında etkili olduğunu gösterdi. Kanat oyuncusu olarak görev yapan Diarra'nın golü, takım içinde artan güven ve motivasyon açısından da önemli bir işaret niteliğinde.

Bu sonuçla Muğlaspor, ligdeki yarışında değerli bir galibiyet elde etmiş oldu. Attığı golün tarihi boyutu, hem oyuncu hem de kulüp açısından sezonun hafızalara kazınan anlarından biri olarak kayda geçti.

DİARRA, MUĞLASPOR TARİHİNİN İLK YABANCI GOLCÜSÜ OLDU

DİARRA, MUĞLASPOR TARİHİNİN İLK YABANCI GOLCÜSÜ OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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