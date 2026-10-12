Denizli'de dar gelirlilere taşınma katkısı hesaplara yatırıldı

Denizli'de taşınma desteği hesaplara aktarıldı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında Eylül ayı başvurularında onaylanan hak sahiplerinin taşınma destek ödemelerini banka hesaplarına aktardı. Proje, artan nakliye giderleri karşısında dar gelirli ailelerin ekonomisine nefes aldırmayı hedefliyor.

Destek uygulaması Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülüyor ve ödeme kararları yapılan incelemeler sonucunda belirlenen hak sahiplerine iletiliyor.

kimler yararlanıyor:

Proje, Denizli il sınırları içinde taşınma yapan ve toplam hane geliri iki asgari ücretin altında olan aileleri kapsıyor. Başvuru koşullarını sağlayan vatandaşlara, sisteme yükledikleri taşınma faturası tutarı esas alınarak tek seferlik 10 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor.

başvuru ve ödeme süreci:

Taşınma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde müracaat edilmesi gerekiyor. Eylül dönemi başvurularının değerlendirmeleri tamamlandı ve onaylananların ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Yeni dönem başvuruları ise devam ediyor.

Vatandaşlar başvurularını www.denizli.bel.tr üzerindeki "Başvurular" sekmesinden ya da doğrudan https://apps.denizli.bel.tr/tasinmadestegibasvuru/ adresinden online olarak gerçekleştirebiliyor. Belediye, ihtiyaç sahiplerine yönelik benzer destekleri sürdürme kararlılığında olduğunu belirtiyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ARTAN NAKLİYE MASRAFLARI KARŞISINDA DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN BÜTÇESİNE NEFES ALDIRAN "TAŞINMA DESTEĞİ" ÖDEMELERİNİ HAK SAHİPLERİNİN HESAPLARINA AKTARDI.