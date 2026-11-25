Denizli'de kadın meclisinden şiddete karşı birlik çağrısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde Delikliçınar Meydanı'nda bir araya gelerek kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Etkinlikte çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların anısına sembolik ayakkabılar bırakıldı ve gökyüzüne turuncu balonlar salındı.

Saygı ve farkındalık etkinliği:

Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu, Belediye Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dr. Meral Alten, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten tarafından yapılan çelenk sunumuyla başladı; ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Basın açıklamasında Meral Alten, kadına yönelik şiddetin bireysel bir mesele olmadığını vurgulayarak toplumsal dayanışma çağrısı yaptı. Alten, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre bu yıl ülke genelinde 294 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü ve 297 kadının ölümünün şüpheli bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından yapılan 2012-2022 dönemi araştırmasında kentimizde 41 kadın cinayeti vakası tespit edildiğine dikkat çekti.

Hukuki talepler ve toplumsal sorumluluk:

Dr. Meral Alten, kadının yaşam hakkı, onuru ve eşitliğinin korunmasının ortak vicdan gereği olduğunu belirterek 6284 sayılı Kanunun etkin uygulanmasını ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesini talep etti. Alten, yasal düzenlemelerin kağıt üstünde kalmaması; uygulama ve korunma mekanizmalarının gerçek yaşamda işleyerek hayat kurtarmasını gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında, şiddete maruz kalan kadınların yalnız bırakılmaması gerektiğini yineleyen Alten, "Hiçbir kadın şiddet nedeniyle yaşamından koparılmamalıdır. Yaşamak her kadının hakkıdır." ifadeleriyle toplum ve devlet sorumluluğuna işaret etti. Alten ayrıca 25 Kasım'ın sadece anma günü olmadığını; mücadeleyi büyütme ve sorumluluk alma günü olduğunu sözlerine ekledi.

Toplumsal katılım ve bilgilendirme:

Basın açıklamasının ardından alandaki katılımcılar, şiddetsiz ve aydınlık bir gelecek dileğiyle turuncu balonları gökyüzüne bıraktı. Meydana sembolik olarak bırakılan kadın ayakkabıları, şiddet sonucu hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmayı amaçladı.

Meydanda kurulan "Kadınların Kaleminden Dayanışma Panosu"na gelenler duygu ve dayanışma mesajlarını yazdı; Aktepe Kadın Yaşam Merkezi'nde okuma yazma eğitimi alan kursiyerler de kendi el yazılarıyla destek verdi. Ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli, bilgilendirme stantlarında vatandaşlara şiddetle mücadele mekanizmalarını anlatarak broşür dağıttı.

Etkinlik, kent ölçeğinde hukuki ve toplumsal adımların önemine dikkat çekerken; sesini duyurmak isteyen kadınların ve destek veren kurumların ortak duruşunu gözler önüne serdi. Organizasyonun vurguladığı ana mesaj açık: şiddet önlenebilir ve korunma mekanizmalarının işler hale getirilmesi ortak sorumluluktur.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA DELİKLİÇINAR MEYDANI’NDA FARKINDALIK PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRDİ. TÖRENDE ŞİDDET SONUCU HAYATTAN KOPARILAN KADINLARIN ANISINA MEYDANA AYAKKABILAR BIRAKILIRKEN, GÖKYÜZÜNE UÇURULAN TURUNCU BALONLARLA ŞİDDETSİZ BİR GELECEK MESAJI VERİLDİ.