Program detayları:

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bir araya gelme ve üretme odaklı etkinlikler düzenlendi. Gençler, hem dini konularda bilgi alışverişinde bulunma hem de el sanatları çalışmalarıyla yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buldu.

Sohbet ve hediye:

‘Gençlerle Baş Başa’ programının konuğu Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Koçak oldu. Diyanet Gençlik Merkezi'nde lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Koçak, ilmihal ağırlıklı söyleşide İslam dininin temel esasları, ibadetler ve günlük yaşamda dini bilgilerin önemi üzerine konuştu. Söyleşinin sonunda Koçak’ın imzalı kitabı öğrencilere hediye edildi.

Atölye çalışması ve katılım:

Programların bir diğer ayağı Eğitim Fakültesi kantininde gerçekleşti. Gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanların eşliğinde üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen buluşmada ahşap boyama üzerine uygulamalı bir etkinlik yapıldı. Etkinlikler, gençlerin dini bilinçlerini artırmayı ve sanatsal ilgi alanlarını desteklemeyi amaçladı.

BAYBURT'TA GENÇLERE YÖNELİK SOHBET VE SANAT ETKİNLİKLERİ YAPILDI