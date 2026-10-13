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Denizli'de kaybolan Alzheimer hastası Fatma Aylak ormanda sağ bulundu

Denizli'de dün kaybolan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Aylak, geniş arama sonrası Yenişehir Millet Parkı yakınlarındaki dere yatağında sağ bulundu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Denizli'de kaybolan Alzheimer hastası Fatma Aylak ormanda sağ bulundu

Denizli'de kaybolan 65 yaşındaki hasta sağ olarak bulundu

Denizli'de dün öğleden sonra evinden çıkan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Aylak, ormanlık alanda bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kadın, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Arama çalışmaları ve katılımcılar:

12 Ekim Pazartesi saat 18.00 civarında evinden çıkan Fatma Aylak'ın yakınları kısa süre sonra kendisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları sabaha kadar genişletildi; AFAD, polis, jandarma, AKUT ve çeşitli gönüllü sivil toplum kuruluşları ormanlık alanlar da dahil olmak üzere tarama yaptı.

Bulunduğu nokta ve müdahale:

Arama ekiplerinin taraması sonucu Aylak, Yenişehir Millet Parkı'nın ormanlık bölümündeki dere yatağında sağ olarak tespit edildi. AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı kadına olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi uyguladı; ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

DENİZLİ’DE DÜN ÖĞLEDEN SONRA KAYBOLAN 65 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI FATMA AYLAK, ORMANLIK...

DENİZLİ’DE DÜN ÖĞLEDEN SONRA KAYBOLAN 65 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI FATMA AYLAK, ORMANLIK ALANINDA SAĞ OLARAK BULUNDU. AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILAN YAŞLI KADIN, OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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