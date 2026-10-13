Karabağlar operasyonunda 32 kilo 450 gram metamfetamin bulundu, bir şüpheli tutuklandı

Karabağlar'da düzenlenen operasyon:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada aranan maddeler ve deliller tespit edildi.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Aramada toplam 32 kilo 450 gram metamfetamin, bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet hassas terazi bulundu.

şüphelinin yakalanması ve yargılama süreci:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARABAĞLAR İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 32 KİLO 450 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ