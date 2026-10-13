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Sosyal medyadan yatırım vurgunu: hesap hareketlerinde 1,3 milyar TL, 12 tutuklama

Sosyal medya ilanıyla başlayan yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında MASAK raporunda 1,3 milyar TL işlem tespit edildi; 12 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 17:18

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sosyal medyadan yatırım vurgunu: hesap hareketlerinde 1,3 milyar TL, 12 tutuklama

Sosyal medyadan yatırım vurgunu: hesap hareketlerinde 1,3 milyar TL, 12 tutuklama

Sosyal medya üzerinden yayımlanan bir yatırım danışmanlığı ilanı aracılığıyla bir vatandaşın 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şüphelilere ve paravan şirketlere ait hesap hareketlerinde toplam 1,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Olay üzerine yürütülen soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda genişletildi.

Soruşturmanın bulguları:

Kurumların yaptığı incelemede, şüpheliler ile paravan şirketlere ait banka hesap hareketleri ayrıntılı olarak incelendi. MASAK raporu, söz konusu hesaplarda yoğun ve çok sayıda finansal işlem olduğunu ortaya koydu. İncelemede toplam 1,3 milyar TL işlem hacmi saptandı; soruşturma çerçevesinde ise 16 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma sonucunda İstanbul, Mardin, Hatay ve Iğdır illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi.

Operasyon ve yargılama süreci:

Gözaltına alınan şüpheliler ve soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen kişiler hakkında yürütülen yargılama sonucunda, E.A., İ.Ş., B.O., C.Ç., E.M., Ş.A., E.Y., B.Ş., N.Z., M.K., S.T. ve A.H.C. isimli 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ve soruşturmanın ayrıntıları mahkeme sürecinde değerlendiriliyor.

İlgili kurumlar ve soruşturmayı yürüten birimler, paravan şirketler aracılığıyla yapılan para hareketlerinin izlenmesi ve mağduriyetlerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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