Yapay zekâ çağında medya etiği ve dijital egemenlikte genç iletişimciler Üsküp'te buluştu

RTÜK koordinasyonunda 15. Gelecekle İletişim Çalıştayı Üsküp'te tamamlandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 2009'dan bu yana düzenlenen Uluslararası Gelecekle İletişim Çalıştaylarının 15’incisi, Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde, Uluslararası Balkan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. "Yapay Zeka Çağında Medya Etiği ve Dijital Egemenlik" teması etrafında düzenlenen programda 14 farklı ülkeden 26 genç iletişimci bir araya geldi.

Çalıştayın açılışı ve ana vurgular:

Program, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş başkanlığındaki RTÜK heyetinin Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut'u ziyaret etmesiyle başladı. Açış konuşmasında Daniş, Gelecekle İletişim Çalıştaylarının yalnızca akademik paylaşım değil, farklı coğrafyalardan gençleri ortak bir gelecek vizyonunda buluşturan bir iletişim köprüsü olduğuna dikkat çekti. Daniş, yapay zekâ teknolojilerinin içerik üretiminden bilgiye erişime kadar iletişim süreçlerini yeniden şekillendirdiğini vurgulayarak gençlere teknolojiyi sorgulayan bireyler olarak yetişmenin önemini aktardı.

Daniş ayrıca yapay zekâ kaynaklı içerikler, deepfake uygulamaları ve dijital manipülasyonun medya güvenilirliği açısından yeni sorumluluklar getirdiğini belirterek şu ifadeyi kullandı: "Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, iletişimin merkezinde insan vardır. Yapay zekanın sunduğu imkanların insan iradesi, vicdanı ve hakikat arayışıyla buluşmadığı bir dijital düzenin adil ve güvenilir bir gelecek inşa etmesi mümkün değildir."

Türk biyografi birikimi ve yapay zekâ yaklaşımı:

Çalıştayda söz alan Cumhurbaşkanlığı eski Genel Sekreteri Mustafa İsen, yapay zekânın hangi bilgi birikimiyle beslendiğine ve hangi kültürlerin hafızasını taşıdığına dair tespitler paylaştı. İsen, 8. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan İslam biyografi geleneği ve Nevayi ile başlayan Türk biyografi birikimine işaret ederek bu mirasın büyük bölümünün kütüphane raflarında beklediğini dile getirdi. İsen, yönetiminde hazırlanan TEİS ve TEES'in dijitale taşınmış iki önemli örnek olduğunu hatırlatarak amaçlarının yapay zekânın geçmişi insan yerine yorumlaması değil, bu birikimi nitelikli bir bilgi ortamına dönüştürmek olduğunu vurguladı ve Türk akademisyenlere düşen sorumluluğa dikkat çekti.

Kurumsal temaslar ve kültürel programlar:

Çalıştay kapsamında RTÜK heyeti, Kuzey Makedonya Ağ ve Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Ajansı (AVMU) ile resmi görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede geleneksel yayıncılığın geleceği, dijital platformların yükselişi ve 2014'te imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde geliştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı. Heyet ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş'ı ziyaret etti.

11-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte akademik oturumların yanı sıra kültürel geziler ve öğrenci atölyeleri de yer aldı. Katılımcılar atölye çalışmaları ve ortak etkinliklerle deneyimlerini paylaştı; program, yeni dostlukların kurulması ve iletişim alanında ortak fikirlerin geliştirilmesine katkı sağladı. Çalıştay, katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesi ve kapanış programıyla sona erdi.

RTÜK temsilcileri, dijital egemenliğin ulusal bağımsızlık açısından stratejik önemine vurgu yaparken verilerin korunması, bilgi ve iletişim altyapılarının güçlendirilmesi ve ulusal teknolojik kapasitenin geliştirilmesi gerekliliğini de çalıştayın çıkış mesajları arasında sıraladı.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK) TARAFINDAN 2009 YILINDAN BU YANA GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN ULUSLARARASI GELECEKLE İLETİŞİM ÇALIŞTAYLARININ 15’İNCİSİ, KUZEY MAKEDONYA’DAKİ ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.