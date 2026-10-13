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Bursa'da sokaklar yağmura teslim oldu, meteorolojiden fırtına uyarısı

Bursa'da başlayan sağanak bazı iş yerlerini su basarken Meteoroloji kuvvetli yağış ve yer yer saatte 80 km'ye varan rüzgar için uyardı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bursa'da sokaklar yağmura teslim oldu, meteorolojiden fırtına uyarısı

bursa'da yağışın etkisi:

Bursa'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde yağışın aniden şiddetini artırmasıyla vatandaşlar hazırlıksız yakalanarak tente ve saçak altlarına sığındı. Tarihi Çarşı, Hanlar Bölgesi ve Abdal Meydanı gibi yoğun noktalarda bazı iş yerlerini su bastığı bildirildi.

meteorolojinin uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği, rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre hızla eseceği ve yer yer 80 kilometreye ulaşabileceği ifade edildi.

Yetkililer, olası sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi. Altyapı ve trafik aksaklıklarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

vatandaşlara kısa öneriler:

Uzmanlar, dışarıda bırakılan hafif eşyaların sabitlenmesini, su birikintilerinden ve riskli bölgeden uzak durulmasını, araç sürücüleri için hız ve takip mesafesine dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Resmi uyarıların takip edilmesi ve gerekli durumlarda yetkililerin yönlendirmelerine uyulması önem taşıyor.

Bursa’da sağanak başladı fırtına uyarısı geldi: Rüzgar 80 kilometreye ulaşacak

Bursa’da sağanak başladı fırtına uyarısı geldi: Rüzgar 80 kilometreye ulaşacak

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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