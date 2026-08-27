Denizli'de köy yollarından şehir bağlantısına: 30 yıllık ulaşım sorunu çözüldü

Denizli'de yeni yol hizmete girdi:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bölge halkının yıllardır beklediği ulaşım ihtiyacına cevap vererek Çal, Pamukkale, Honaz ve Güney ilçelerini birbirine bağlayan yolun inşaatını tamamladı. Proje, Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan'ın katıldığı programlarda yerinde incelendi ve kırsal mahallelerde yapılan törenlerle halkın kullanımına açıldı.

baklançakırlar ve güzelpınar'da coşkulu karşılama:

Çalışmaların ilk durakları olan Baklançakırlar ve Güzelpınar mahallelerinde yurttaşlar, başkanları çiçek ve pankartlarla karşıladı. Mahallelere asılan ve 'Köyümüzün yüzü gülüyor. Çünkü hizmet var emek var. Sağ olun Nuri Başkanım' yazılı afişler, yatırımların yerelde yarattığı memnuniyeti ortaya koydu. Yapılan incelemelerin ardından yol, dualar eşliğinde kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Programa mazot dağıtım töreni çerçevesinde başlayan ziyaretler kapsamında muhtarlarla buluşan Başkan Çavuşoğlu, mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini dinledi, üreticilerle görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi törenin öne çıkan unsurlarındandı.

projeye dair teknik detaylar ve etkileri:

Tamamlanan güzergahın uzunluğu 5.750 metre olup, mevcut hat modern standartlara taşındı. Yolun genişliği 6 metreden 9 metreye çıkarılarak sürüş emniyeti ve konforu artırıldı. Proje, uzun yıllardır yetersiz kalan mevcut güzergahı yenileyerek ilçeler arası mesafeyi kısaltmayı hedefliyor; çalışmalar ise yaklaşık 30 gün içinde tamamlanıp hizmete sunuldu.

Başkan Çavuşoğlu, sahada yaptığı konuşmada 'Halk odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz' ifadesini vurguladı ve kırsal bölgelerde altyapı ile ulaşım hizmetlerini kararlılıkla sürdürme taahhüdünü yineledi. Ayrıca yapılan yatırımın yalnızca asfalt ve beton olmadığını, aynı zamanda 'kurulan köprü' ve 'ortak aklın eseri' olduğunu belirtti.

Yolun hizmete alınması, bölgedeki üreticilerin pazara erişimini kolaylaştıracak; taşımada zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak kırsal yaşam kalitesini artıracak. Yerel yönetim yetkilileri, benzer projelerin planlı ve programlı şekilde devam edeceğini, eksik kalan altyapı alanlarının tespit edilip önceliklendirileceğini ifade etti.

Sonuç olarak, tamamlanan yol projesi bölgedeki 30 yıllık ulaşım beklentisini sonlandırırken, mahallelerin şehir merkezine bağlanmasında güvenli ve konforlu bir adım olarak değerlendirildi. Açılış törenlerindeki samimi karşılama ve yerel halkın memnuniyeti, belediyenin kırsal odaklı hizmet vizyonunun yerel karşılığını gösterdi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇAL, PAMUKKALE, HONAZ VE GÜNEY İLÇELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN VE BÖLGE HALKININ UZUN YILLARDIR BEKLEDİĞİ YOLUN YAPIMINI TAMAMLAYARAK HİZMETE SUNDU. BAKLANÇAKIRLAR VE GÜZELPINAR’DA BÜYÜK BİR COŞKU VE AFİŞLERLE KARŞILANAN BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, "HALKIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.