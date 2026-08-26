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Torba sahilinde su altından çıkan 75 kilo atık deniz kirliliğini ortaya koydu

Torba Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde Bodrum Belediyesi, Green Rangers ekipleri dalgıçlarla yaklaşık 75 kilogram atık çıkardı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Torba sahilinde su altından çıkan 75 kilo atık deniz kirliliğini ortaya koydu

Torba sahilinde su altından çıkan 75 kilo atık deniz kirliliğini ortaya koydu

Bodrum'un Torba Mahallesi sahilinde yürütülen deniz dibi temizliği çalışması, denizlerin altındaki insan kaynaklı kirliliğin boyutunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla yapılan operasyonda dalgıç ekipler, suyun dibinden çok sayıda cam, plastik ve metal atık topladı.

çalışmanın detayları:

Çalışmaya Bodrum Belediyesi gönüllü dalış ekibi ile Green Rangers dalış ekibi katıldı. Ekipler, Torba sahilinin su altını tarayarak biriktirilmiş atıkları tek tek yüzeye çıkardı. Toplanan malzemeler arasında cam şişeler, plastik parçaları ve metal eşyalar öne çıktı; toplam miktar yaklaşık 75 kilogram olarak kaydedildi.

hedef ve sonraki adımlar:

Denizden çıkarılan atıklar Torba sahilinde sergilenerek kamuoyuna gösterildi ve daha sonra geri dönüşüme kazandırılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü. Çalışmaya Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan ile Torba Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar da katılarak ekipleri destekledi.

Yerel yönetim ve gönüllü ekipler, bu tür temizliklerin yalnızca denizden atık toplama değil, aynı zamanda deniz canlılarının korunması ve toplumda farkındalık yaratma amacı taşıdığını vurguladı. Torba'da görülen sonuçlar, deniz dibinde biriken atıkların izlenmesi ve önlenmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

BODRUM&#039;DA MAVİ SULARIN ALTINDA BİRİKEN ATIKLAR, DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİYLE GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI....

BODRUM'DA MAVİ SULARIN ALTINDA BİRİKEN ATIKLAR, DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİYLE GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI. "DENİZE EN ÇOK MAVİ YAKIŞIR" SLOGANIYLA SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA TORBA MAHALLESİ SAHİLİNDE DALIŞ YAPAN EKİPLER, DENİZ DİBİNDEN YAKLAŞIK 75 KİLOGRAM ATIK ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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