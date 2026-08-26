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Sason’da kırsal yolların konforunu artıran asfalt hamlesi

Batman İl Özel İdaresi ekipleri, Kavaklı, Balbaşı, Heybeli ve Ziyaret köylerinde asfalt onarımını tamamladı; amaç ulaşım konforu ve güvenliği artırmak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Sason’da kırsal yolların konforunu artıran asfalt hamlesi

çalışmanın kapsamı:

Batman İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Sason ilçesine bağlı Kavaklı, Balbaşı, Heybeli ve Ziyaret köy yollarında ihtiyaç duyulan asfalt onarım çalışmaları tamamlandı.

Gerçekleştirilen müdahaleler yol yüzeylerinde düzeltme, çukur kapatma ve drenaj temizliği gibi işlemleri kapsadı; ekipler, kırsal ulaşımın aksamaması için hızlı ve planlı bir çalışma yürüttü.

hedef ve yerel etkiler:

Yetkililer, yapılan çalışmaların temel hedefini köy yollarının ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların daha güvenli seyahat edebilmesini sağlamak olarak açıkladı. Tamamlanan onarımların, günlük ulaşımı kolaylaştırması ve acil durumlarda erişimi hızlandırması bekleniyor.

Onarımlar ayrıca yol dayanıklılığını artırmayı amaçlayarak, olumsuz hava koşulları ve ağır taşıt trafiğinin yol üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefliyor.

devam eden planlar:

İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal bölgelerde ihtiyaç duyulan yol bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi. Öncelik sırasına göre belirlenecek diğer köy yollarında da benzer onarım ve iyileştirme çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

SASON’DA KÖY YOLLARINDA ASFALT ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

SASON’DA KÖY YOLLARINDA ASFALT ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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