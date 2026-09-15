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Denizli'de sahalar yeniden planlanıyor: amatör kulüpler öncelikli

Denizli'de 2026-2027 sezonu öncesi saha kullanımı ve antrenman programları, Süleyman Erdoğan liderliğindeki toplantıda kulüpler ve kurumlarla ele alındı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Denizli'de sahalar yeniden planlanıyor: amatör kulüpler öncelikli

Denizli'de 2026-2027 futbol sezonu öncesi il merkezindeki futbol sahalarının kullanımı ve kulüplerin antrenman planlamaları, kurum temsilcileri ve spor paydaşlarının katıldığı bir toplantıda değerlendirildi.

toplantının odağı:

Toplantıya Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan başkanlık etti. Görüşmede sahaların mevcut durumu, kulüplerin antrenman ihtiyaçları ve sezon boyunca ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik çözüm önerileri ana gündem maddelerini oluşturdu. Katılımcılar arasında Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Feyyaz Ceşen, Türkiye Futbol Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Cihan Çoban, yerel yönetim temsilcileri ve merkez ilçe müdürleri yer aldı.

saha kullanımı ve programlama:

Özellikle amatör kulüplerin yoğun talep gösterdiği sahaların daha verimli kullanılması üzerinde duruldu. Toplantıda antrenman programlarının kulüplerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, saha kullanım takvimlerinin hazırlanması ve olası çakışmaların önlenmesi için ortak bir planlama ihtiyacı vurgulandı.

hedefler ve koordinasyon:

Katılımcılar, sezon öncesi hazırlıkların sağlıklı ilerlemesi için kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği konusunda uzlaştı. Amaç, 2026-2027 sezonunda Denizli futbolunun antrenman ve saha altyapısı bakımından daha düzenli ve erişilebilir bir yapıya kavuşmasıdır.

DENİZLİ’DE 2026-2027 FUTBOL SEZONU ÖNCESİ HAZIRLIKLAR BAŞLADI. İL MERKEZİNDEKİ FUTBOL SAHALARININ...

DENİZLİ’DE 2026-2027 FUTBOL SEZONU ÖNCESİ HAZIRLIKLAR BAŞLADI. İL MERKEZİNDEKİ FUTBOL SAHALARININ KULLANIMI, KULÜPLERİN ANTRENMAN PLANLAMALARI VE YENİ SEZONA İLİŞKİN DÜZENLEMELER, SPORUN PAYDAŞLARININ KATILDIĞI TOPLANTIDA MASAYA YATIRILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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