Gaziantep'in sporcuları uluslararası arenada madalya koleksiyonu oluşturdu

Gaziantep Büyükşehir’in 2026 uluslararası başarı tablosu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sporcular, 2026 yılının ilk sekiz ayında uluslararası arenada dikkat çeken sonuçlar elde etti. 10 sporcu, karate, para atletizm, satranç, bilek güreşi, judo, paletli yüzme, muaythai ve masa tenisi olmak üzere 8 farklı branşta Türkiye ve Gaziantep’i dünya, Avrupa, Balkan ile Akdeniz organizasyonlarında temsil ederek bir dizi madalya ve derece kazandı.

Sporcular kent dışındaki organizasyonlarda Bosna-Hersek, Brezilya, Güney Kore, Fas, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Malezya ve Çek Cumhuriyeti gibi geniş bir coğrafyada yarıştı. Elde edilen dereceler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sporcu yetiştirme ve destekleme çalışmalarının uluslararası alandaki yansımalarını ortaya koydu.

kaya'nın paletli yüzmedeki iki önemli derecesi:

Kaan Efe Kaya, 22-29 Haziran tarihlerinde Güney Kore Incheon’da düzenlenen 2026 CMAS Dünya Paletli Yüzme Şampiyonası’nda Büyükler kategorisinde 400 metre Çift Palet'te Dünya ikincisi ve 200 metre kategorisinde Dünya beşincisi olarak dünya kürsüsüne çıktı. Ardından 24-29 Ağustos tarihlerinde İtalya’da gerçekleştirilen 20. Akdeniz Oyunları Paletli Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 400 Metre Çift Palet kategorisinde Akdeniz Oyunları birincisi oldu ve 200 Metre Çift Palet’te üçüncülük elde etti.

akkurt'un Balkan'dan dünyaya uzanan madalya serisi:

Eren Akkurt, yıl içinde üç farklı düzeyde kürsü başarısı gösterdi. 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde Bosna-Hersek’teki Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası’nda +84 kg Büyükler kategorisinde Balkan üçüncüsü oldu. 20-24 Mayıs’ta Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’nda Büyükler Erkek Milli Takımı ile Avrupa ikinciliği elde etti. 8-13 Haziran’da Brezilya’da gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda ise ferdi kumite 84 kg kategorisinde dünya şampiyonu olurken takım kumitede Dünya üçüncülüğü kazandı.

diğer branşlardaki dikkat çeken sonuçlar:

Para atletizmde Sevda Kılınç Çırakoğlu, 23-25 Nisan’da Fas Rabat’taki Grand Prix etabında T12 kategorisinde 27.44’lük dereceyle bronz madalya aldı. 2-4 Temmuz’da Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Uluslararası IPC Grand Prix’de ise T12 Kadınlar 400 metreyi kazanarak altın madalyaya uzandı.

Satrançta Ela Mullakütükçü ve Beren Kalyoncu Hırvatistan’ın Trogir kentinde gerçekleştirilen European School Chess Championship 2026’da sırasıyla 17 Yaş Kızlar’da Avrupa şampiyonu ve 15 Yaş Kızlar’da Avrupa şampiyonu oldular; Mullakütükçü genel kategoride Avrupa ikinciliğini, Kalyoncu ise genel kategoride Avrupa dördüncülüğünü elde etti. Kalyoncu ayrıca 13-21 Haziran’da Pula’da düzenlenen 38. Open Pula 2026’da 1800-2000 ELO kategorisini birinci bitirerek FIDE WFM unvanını kazandı ve 2026 Dünya Satranç Olimpiyatı’nda Türkiye A Millî Kadın Takımı kadrosuna seçildi.

Bilek güreşinde Mustafa Dinleyici (+90 kg) Macaristan Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olurken, Aynur Bozdemir (+70 kg) organizasyonu Avrupa dördüncüsü olarak tamamladı.

Judoda Yağmur Derin Çelik, 5-7 Haziran’da Kuzey Makedonya Bitola’daki Judo Minikler Balkan Şampiyonası’nda Balkan üçüncüsü oldu; 11-12 Temmuz’da Kocaeli’de düzenlenen European Judo Tour / Kocaeli Judo Hopes Tournament 2026’da ise yıldızlar kategorisinde Avrupa ikinciliği elde etti.

Muaythai branşından Ferizan Gocuk, 26 Haziran’da Malezya’da gerçekleştirilen Muaythai Elit Büyükler Dünya Şampiyonası’nda 54 kg A Elit Class kategorisinde Dünya üçüncüsü oldu.

Masa tenisinde Rüzgâr Alp Yalçınkaya, 17-23 Ağustos’ta Almanya Hannover’de düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Masa Tenisi Gençlik Oyunları’nda U19 Ferdi, U16 Ferdi, Çiftler ve Mix kategorilerinde Avrupa şampiyonu olarak tek organizasyonda dört ayrı birincilik elde etti.

Bu sonuçlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin spor politikalarının uluslararası başarılarla karşılık bulduğunu gösterirken, farklı yaş kategorilerinde ve branşlarda gelen dereceler kentin spor altyapısı ile sporcu gelişimine yapılan yatırımın somut çıktıları olarak öne çıkıyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ SPORCULAR, 2026 YILININ İLK 8 AYINDA ULUSLARARASI ARENADA ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE ÖNEMLİ BİR BAŞARI TABLOSU ORTAYA KOYDU. DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUKLARINDAN BALKAN DERECELERİNE, AKDENİZ OYUNLARI’NDAN GRAND PRİX ORGANİZASYONLARINA UZANAN BAŞARILARLA 10 SPORCU, 8 FARKLI BRANŞTA TÜRKİYE’Yİ VE GAZİANTEP’İ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ.