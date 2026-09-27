Denizli'den iki kıtada tescillenen cerrahi başarı

Denizli merkezli cerrahi birikimin uluslararası karşılığı

Denizli'de obezite ve metabolik cerrahi alanında çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, 2026 yılında iki ayrı coğrafyada gerçekleşen sınav ve kabul süreçlerini başarıyla tamamlayarak uluslararası arenada dikkat çeken bir kariyer adımı attı.

Avrupa'da başlayan süreç:

Aykota, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen European Board of Surgery Qualification sınavını geçerek metabolik ve bariatrik cerrahi alanında Fellow of the European Board of Surgery (FEBS) unvanını almaya hak kazandı. Bu Board sınavında adayların teorik bilgisi, klinik vaka yönetimi ve bilimsel değerlendirme becerileri değerlendirildi; Aykota, bilimsel bölümde sınava katılan adaylar arasında en yüksek puanı elde etti.

Amerika'da tescil edilen unvan:

Avrupa'daki başarının ardından Aykota, dünyanın köklü cerrahi kuruluşlarından American College of Surgeons (ACS) tarafından Fellow of the American College of Surgeons (FACS) kabul edildi. Aykota, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Washington DC'de düzenlenen American College of Surgeons Clinical Congress 2026 Convocation Ceremony töreninde bu unvanı resmen aldı. Törende dünyanın 86 farklı ülkesinden cerrahlar Fellow olarak kabul edildi ve Aykota için bu gelişme, aynı yıl içinde elde ettiği ikinci uluslararası onay oldu.

Çalışma alanı ve akademik sürdürülebilirlik:

Uzun yıllardır obezite ve metabolik cerrahiye odaklanan Doç. Dr. Aykota, tüp mide, gastrik bypass ve revizyon cerrahileri gibi ileri bariatrik uygulamalarla birlikte akademik araştırmalarını sürdürüyor. Pamukkale Üniversitesi'ndeki akademik çalışmalarının ardından meslek hayatına özel sağlık sektöründe devam eden Aykota, uluslararası bilimsel toplantılara ve obezite cerrahisi eğitim programlarına düzenli katılım gösteriyor ve uluslararası çalışmalarda yer almayı sürdürüyor.

Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, konuya ilişkin olarak şunları ifade etti: "Mesleğimizde öğrenmenin ve kendimizi geliştirmenin hiçbir zaman sonu yok. Avrupa’da başlayan bu yılki yolculuğun Washington’da American College of Surgeons Fellow’luğu ile devam etmesi benim için büyük bir mutluluk. Bu unvanları kişisel bir başarıdan çok, yıllardır emek verdiğim cerrahi ve akademik çalışmaların uluslararası düzeyde karşılık bulması olarak görüyorum. Ülkemi ve Denizli’yi uluslararası bilimsel platformlarda temsil edebilmek ise benim için ayrıca gurur verici."

Washington DC'deki törenin ardından Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, MD, FEBS, FACS unvanlarıyla mesleki ve akademik çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

DENİZLİ’DE OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ ALANINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN GENEL CERRAHİ UZMANI DOÇ. DR. MUHAMMED RAŞİD AYKOTA, AVRUPA’DA ALDIĞI FEBS UNVANININ ARDINDAN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE DE AMERİCAN COLLEGE OF SURGEONS FELLOW (FACS) UNVANINI ALDI.