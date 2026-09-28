Denizli'den şehir dışındaki ünencilere 11 bin lira ayni eğitim desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden eğitim desteği:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik yaklaşımıyla üniversite öğrencilerinin yükünü hafifletmek üzere başlattığı destek uygulamasını sürdürdüğünü açıkladı. 2024 yılında başlayan proje bu yıl da devam ediyor ve şehir dışına çıkan öğrencilerin eğitim giderlerine katkı sağlanacak.

kimler yararlanacak:

Destekten, ailesi Denizli'de ikamet eden ve Denizli dışında bir üniversitede öğrenim gören öğrenciler yararlanabilecek. Yararlanma koşulları belediye tarafından belirlenen şartlara göre değerlendirilecek.

başvuru, tutar ve kullanım amaçları:

Proje kapsamında öğrencilere, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi başında bir defaya mahsus olmak üzere 11 bin lira tutarında ayni yardım desteği verilecek. Sağlanan destek, şehirlerarası ulaşım, kırtasiye, barınma ve temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak. Bu harcamalara ilişkin faturaların teslim edilmesi istenecek.

Belediye yetkilileri, programın eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı ve aile bütçelerine destek olmayı hedeflediğini belirtti.

başvuru süreci ve tarihleri:

Başvurular 28 Eylül-16 Ekim 2026 tarihleri arasında online olarak alınacak. Adaylar başvurularını www.denizli.bel.tr adresinde yer alan Başvurular sekmesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

İlgili dönemde başvuru yapacak öğrencilerin başvuru koşullarını ve istenen belgeleri belediyenin resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekiyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN ŞEHİR DIŞINA ÇIKAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM GİDERLERİNE 11 BİN TL KATKI SAĞLAYACAK. AYNİ ÖĞRENİM YARDIMI İÇİN BAŞVURULAR 28 EYLÜL-16 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK.