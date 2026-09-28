Yıldırım'da ikinci dönem: Bursa Düşünce Okulu yeni katılımcılarını arıyor

Bursa Düşünce Okulu ikinci dönemi başvuruları açıldı

Yıldırım Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçenin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek adımları sürdürüyor. Bu çalışmaların somut örneklerinden biri olan Bursa Düşünce Okulu, Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle ikinci dönemine hazırlanıyor.

başvuru ve seçme süreci:

Bursa Düşünce Okulu'na katılmak isteyenler için başvurular 4 Ekim tarihine kadar Yıldırım Belediyesi resmi internet sitesinin duyurular bölümünden alınacak. Başvuruların ardından katılımcı adayları arasından yapılacak seçim mülakatları 10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ve asıl katılımcılar bu aşamada belirlenecek.

eğitim takvimi ve içerik:

Toplam 20 hafta sürecek program, 24 Ekimde başlayıp 8 Mayıs'ta sona erecek. Program çerçevesinde üç ana başlık altında ders ve seminerler düzenlenecek: 'Düşünce-Bilgi-Bilim', 'Medeniyet-Kültür-Tarih' ve 'Sanat-Edebiyat-Ahlak'. Türkiye'nin önde gelen akademisyen ve düşünce insanları tarafından verilecek eğitimlerin amacı, katılımcıların entelektüel donanımını ve araştırma-okuma alışkanlıklarını güçlendirmek olarak açıklandı.

Programı başarıyla tamamlayanlara sertifikaları, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından verilecek. Başkan Yılmaz, projenin Yıldırım ve Bursa genelinde kültürel ve düşünsel zenginliği artırmayı hedeflediğini belirterek gençler ve ilgili tüm hemşehrileri katılmaya davet etti.

Bursa Düşünce Okulu, katılımcılara disiplinlerarası bir öğrenme ortamı sağlamayı ve yerel topluluk içinde düşünce üretimini teşvik etmeyi hedefliyor. İlçede düzenlenen bu tür programlar, hem bireysel gelişim hem de toplumsal kültür düzeyinin yükselmesine katkı sunuyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ, RUTİN BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİN YANI SIRA İLÇENİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE DÜŞÜNCE YAŞAMINA KATKI SUNUP, UFUK AÇACAK ÖNEMLİ PROJELERİ DE HAYATA GEÇİRİYOR.