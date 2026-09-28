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Babaeski'de köy evinde çıkan yangın bir hayat aldı

Düğüncülü köyünde çıkan ev yangınında 51 yaşındaki Tarık Kuş yaşamını yitirdi; itfaiye müdahale etti, jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Babaeski'de köy evinde çıkan yangın bir hayat aldı

Babaeski'de köy evinde yangın:

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Düğüncülü köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayda ev sahibi Tarık Kuş (51) hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

müdahale ve olay yerindeki durum:

Vatandaşların bildirmesi üzerine gelen ekipler, kısa sürede alevlerin geniş bir alana yayılmasıyla karşılaştı. Gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Yapılan ilk kontrolde evde bulunan Tarık Kuş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

adli süreç ve inceleme:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Yapılan çalışmaların ardından hayatını kaybeden Tarık Kuş'un cenazesi morga kaldırıldı ve olayla ilgili adli süreç ilerletiliyor. Yetkililer, yangının kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme sonrası açıklanacağını bildirdi.

Babaeski&#039;de köy evinde yangın: 1 ölü

Babaeski'de köy evinde yangın: 1 ölü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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