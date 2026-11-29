Bolu Çayırköy yolunda araç dereye uçtu

Bolu'nun Çayırköy köyü yolunda meydana gelen kazada, F.E. yönetimindeki 16 ADS 828 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma:

Kazada otomobilde sıkışan sürücü F.E. ile bir yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralı sayısını 2 kişi olarak belirtti.

Kaza sonrası süreç:

Dereye yuvarlanan otomobil, olay yerinde hazırlanan güvenlik önlemlerinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

BOLU’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL DEREYE UÇTU. ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.