Sinop Ayancık'ta istinat duvarı çalışmaları sırasında heyelan

Sinop’un Ayancık ilçesinde yürütülen istinat duvarı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması, çevrede paniğe yol açtı. Olayın ardından bölgeye müdahale ekipleri sevk edildi ve güvenlik gerekçesiyle yapıların durumu değerlendirildi.

Olayın gerçekleştiği nokta:

İhbar üzerine gelen ekiplerin incelemesine göre toprak kayması, Çayiçi Mahallesi sınırları içinde, Ayancık Çayı Otogar Köprüsü yakınlarında gerçekleşti. Bölgede yapılan ön tespitler doğrultusunda risk değerlendirmesi yapıldı.

Tahliye ve alınan önlemler:

Olay yerine sevk edilen AFAD ve belediye ekiplerinin incelemeleri sonrası, Ayancık Kaymakamlığı tarafında tedbir amaçlı tahliye kararı alındı. Karar doğrultusunda 5 katlı apartman ilgili çalışmalar tamamlanıp gerekli güvenlik önlemleri sağlanana kadar boş tutulacak.

Yetkililer, tahliye edilen sakinlerin ilçede yaşayan yakınlarının yanına yerleştiğini bildirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yapıların güvenliği yeniden değerlendirilecek ve kamuoyu bilgilendirilecek.

SİNOP'UN AYANCIK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE 5 KATLI APARTMAN TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ.