Kar yağışı nedeniyle eğitime ara:

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kofçaz ilçesinde etkili olan kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle 30 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

İdari izin kapsamı:

Açıklamada ayrıca, Kofçaz'daki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Alınan önlem ve gerekçe:

Valilik açıklaması, kar ve buzlanmanın neden olabileceği ulaşım ve güvenlik sorunlarına karşı alınan tedbirlerin parçası olarak yapıldı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına bağlı risklere işaret ederek bu kararın bir gün süreyle uygulanacağını kaydetti.

KIRKLARELİ’NİN KOFÇAZ İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA