BBP lideri İHH heyetini kabul etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde karşıladı. Görüşmede Gazze'de devam eden insani kriz ve İsrail'in bölgedeki saldırıları ele alındı. Destici, görüşme sırasında saldırıların kabul edilemez olduğu ve bölgeye acilen insani yardımların ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Ziyaretin gündemi

Yıldırım, İHH'nin Gazze'de yürüttüğü yardım çalışmalarına değinerek vakfın birçok insani faaliyete ev sahipliği yaptığını aktardı ve her konuşmasında Filistin ile ilgili hassasiyet gösteren Destici'ye teşekkür etti. Destici de toplantıda, Mazlumların davası bizim davamızdır ifadesini yineleyerek Türkiye'deki siyasi duruşlarının mazlumların yanında olmak olduğunu söyledi. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile ziyaret sonlandırıldı.

2012 anısı ve kültür merkezi çalışmaları

Destici, konuşmasında 2012 yılında İHH ile birlikte gerçekleştirdikleri Mısır ve Gazze ziyaretini hatırlattı. O dönemde merhum İsmail Haniye ve Hamas heyetiyle görüşüldüğünü, Şehit İsmail Yazıcıoğlu Kültür Merkezinin temelinin atıldığını ve daha sonra söz konusu merkezin tamamlanmasında İHH'nin katkı sunduğunu ifade etti. Destici, merkezin çocuklar, yurtta kalanlar ve Kur'an eğitimi görenler için önemli bir işlev gördüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Destici, Gazze'nin zamanla daha iyi bir duruma gelmesi temennisini dile getirdi ve ortamın rahatlaması halinde Filistin'e yeniden gidip kardeşleriyle kucaklaşmayı, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilemeyi ve yaralılara şifa dilemeyi umduğunu söyledi. Ziyaret, tarafların iyi dilekleri ve fotoğrafla sona erdi.

ZİYARET, KARŞILIKLI HEDİYE TAKDİMİ VE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİMİ İLE SON BULDU.