BBP genel merkezinde gerçekleşen kabul:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi (DEB) Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet'i BBP Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmede Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesi ile milli kimliklerinin korunması öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

görüşmenin ana gündemi:

Taraflar, bölgede yaşayan azınlığın temel haklarına erişimi, kimlik ve kültürel değerlerin korunması ile karşılaşılan sorunlar üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, somut çözüm yolları ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Sadık Ahmet'in mirasına dikkat:

Görüşmede ayrıca, merhum Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türklerinin haklarının savunulması için verdiği mücadelenin önemi tekrarlandı. Katılımcılar, Sadık Ahmet'in mirasının bugünkü tartışmalarda referans olmaya devam ettiğini belirtti.

Taraflar arasında yapılan konuşmaların, Batı Trakya Türklerinin haklarının etkin şekilde savunulması ve bölgesel sorunlara yönelik ortak yaklaşım geliştirilmesi açısından devam ettirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN SEMBOL İSMİ DR. SADIK AHMET'İN EŞİ VE DOSTLUK, EŞİTLİK VE BARIŞ PARTİSİ (DEB) ONURSAL BAŞKANI IŞIK SADIK AHMET'İ KABUL ETTİ.