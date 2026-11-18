olayın gelişimi:

Olay, 23 Ekim günü Küçükçekmece Atakent Mahallesi 4. Cadde üzerinde meydana geldi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, rutin devriye sırasında plakasız, siyah kıyafetli ve siyah kasklı bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, yolun ters istikametine girerek trafik güvenliğini tehlikeye attı ve trafik yoğunluğundan faydalanarak izini kaybettirdi.

sanal devriye ve tespit:

Olay sonrası başlatılan çalışmada polis, sanal devriye faaliyetleriyle sürücünün izine ulaştı ve şahsın E.Ç. olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin kaçış anlarını kask kamerası ile kaydettiği ve bu görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı tespit edildi. Paylaşılan kayıtlar, tespit ve soruşturma sürecine doğrudan katkı sağladı.

yasal süreç ve uygulanan cezalar:

Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve Halkalı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Şahsa ilgili trafik maddeleri uyarınca toplam 557 bin 662 Türk lirası idari para cezası uygulandı. Olayda kullanılan plakasız motosiklet ise 180 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, trafikte kurallara uymamanın hem diğer sürücüler için hem de kendisi için ciddi tehlike yarattığını vurguladı. Sosyal medya paylaşımlarının ayrıca delil sağlayarak failin tespitinde etkili olduğu belirtildi.

E.Ç. ADLI ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI. HALKALI POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ'NE GÖTÜRÜLEN SÜRÜCÜ HAKKINDA "TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA" SUÇUNDAN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.