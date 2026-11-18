Sinop’ta proje kapsamında hane ziyaretleri sürdü

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde yürütülen 'Sinop'ta Kimse Kendini Yalnız Hissetmeyecek' projesi çerçevesinde bir dizi hane ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaretlerde hem yaşlılarla birebir görüşülerek talepleri kayda alındı hem de devletin destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

ziyaret heyeti ve ev ziyaretleri:

Heyette Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sinan Gürpınar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ali Kaya, İlçe Müftüsü Hüseyin Yavuz, Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı İlayda Kocagöz, İlçe Tarım Müdürü Sibel Gümüştaş ve SYDV Sosyal İnceleme Uzmanı Nazire Türkay yer aldı. Heyet, Akbelen köyünde yaşayan Hafize Turgut ve Satu Çınar'ı evlerinde ziyaret etti.

amaçlar ve yerinde tespit:

Ziyaretlerde, büyüklerin yanında olmanın ve yalnızlık hissini azaltmanın önemi vurgulandı. Heyet vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi; böylece ihtiyaçların yerinde tespiti sağlandı. Projenin öncelikli hedefleri arasında yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve vatandaşlarla devlet kurumları arasındaki bağın pekiştirilmesi bulunuyor.

Ziyaretler sırasında yetkililer, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğu mesajını iletti ve gerekli desteklerin sağlanacağı taahhüdünde bulundu. Proje kapsamında yapılan bu tür hane ziyaretleri, sosyal hizmetlerin etkinliğini artırmayı ve yerel düzeyde güven duygusunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNDE, VALİ MUSTAFA ÖZARSLAN’IN HİMAYELERİNDE YÜRÜTÜLEN "SİNOP’TA KİMSE KENDİNİ YALNIZ HİSSETMEYECEK" PROJESİ ÇERÇEVESİNDE HANE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.