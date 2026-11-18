Metrelerce yüksekte balyozla yıkım yapan usta: 70 yaşındaki Bekir Şahan

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, hasar gören Mollaoğlu Camii minaresinin kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor. Minarenin üst bölümünde vinç platformuna çıkarak el işçiliğiyle söküm yapan ekipte öne çıkan isim, 70 yaşındaki usta Bekir Şahan.

Yıkım kararı ve güvenlik önlemleri:

Dursunbey Kent Meydanı’ndaki minarenin parçalarının düşmesi nedeniyle cami ve çevresi ibadete ve kullanıma kapatılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dursunbey Belediyesi uzman ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu minarenin kontrollü şekilde yıkılmasına karar verildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü başlayan çalışmalar sırasında çevre güvenliği zabıta ekipleri tarafından sağlanıyor ve sürecin belgelenmesi için dron ile görüntüleme yapılıyor.

Ustanın çalışma yöntemi ve deneyimi:

Yıkımı üstlenen Bekir Şahan, vinç yardımıyla minarenin en üst bölümlerine çıkarak balyoz ve hilti kullanıyor; işlemi tamamen el işçiliğiyle gerçekleştiriyor. Ustanın metrelerce yükseklikteki müdahalesi ve minarenin parça parça sökülmesi dronla görüntülendi.

Mesleğini yaklaşık 25-30 yıldır yaptığını söyleyen Şahan, bugüne kadar 5 minare yıktığını ve mesleğinin büyük bölümünü minare boyama işlerinin oluşturduğunu belirtti. Yüksekte çalışmaktan korkmadığını ifade eden usta, gerektiğinde 500 metre yüksekliğe çıkması gerekse bile çıkabileceğini söyledi ve minarenin tepesinden insanları görmenin kendisi için hoş bir duygu olduğunu ekledi.

Yıkım çalışmalarının planlandığı gibi ilerlemesi halinde işlemin yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

70 YAŞINDAKİ USTA BEKİR ŞAHAN, VİNÇ ÜZERİNDE METRELERCE YÜKSEKLİKTE BALYOZ VE HİLTİ KULLANARAK MİNAREYİ EL İŞÇİLİĞİYLE PARÇA PARÇA YIKIYOR