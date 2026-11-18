Esnafın işyeri güvence altında: Şahinbey çarşısı Adıyaman Belediyesi'ne devredildi

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Şahinbey Belediyesi tarafından eski otogar alanında inşa edilen Şahinbey Çarşısı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Adıyaman Belediyesi arasında imzalanan protokolle belediyeye devredildi. Devir işlemi, esnafın ticari hayatının kesintiye uğramadan sürdürülmesini amaçlıyor.

Devir sürecinin ayrıntıları:

Protokol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile AFAD İl Müdürü Abdulselam Gergin tarafından imzalandı. Yapılan resmi işlemin ardından çarşı, Adıyaman Belediyesi'nin mülkiyetine geçti ve devir süreci tamamlandı.

Esnafa yönelik düzenlemeler:

Devir sonrası Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülecek yasal ve idari düzenlemeler sayesinde çarşıdaki esnafın mevcut iş yerlerini kiracı statüsünde kullanmaya devam etmesi sağlanacak. Bu adımın temel hedefi esnafın ticari faaliyetlerinin aksamamasını temin etmek ve halk hizmetinin devamını garanti altına almak.

Başkan Tutdere, devir teslim tutanaklarının imzalandığını belirterek sürece katkı sunan kurum ve yetkililere teşekkür etti. Tutdere, söz konusu alanda yapılan çarşı sayesinde esnafın faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğini vurguladı ve Adıyaman Belediyesi olarak kısa sürede gerekli yasal ve hukuki zeminin oluşturulacağını ifade etti.

Başkan Tutdere ayrıca sürece katkı verenlere şükranlarını ileterek, "Bu şekilde çarşımız halkımıza hizmet etmeye, esnafımız da orada ekmeklerini kazanmaya ve nafakalarını çıkarmaya devam edecek" dedi ve AFAD Başkanına, ilin valisine, milletvekillerine ve AFAD İl Müdürüne teşekkür etti. Devir işlemi, bölge esnafı ve kent için önemli bir güvence olarak değerlendiriliyor.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN ŞAHİNBEY BELEDİYESİ TARAFINDAN ADIYAMAN’DA İNŞA EDİLEN ŞAHİNBEY ÇARŞISI, AFAD İLE ADIYAMAN BELEDİYESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLLE BELEDİYEYE DEVREDİLDİ.