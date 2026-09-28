didim açıklarında lastik botta 6'sı çocuk 60 kişi yakalandı

didim açıklarında yakalama
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içinde bulunan kişiler kıyıya çıkarıldı.
uygulamanın ayrıntıları:
Operasyon sonucunda lastik botta toplam 60 düzensiz göçmen tespit edildi; bunlardan 6'sı çocuk olarak kayıtlara geçti. Vatandaşların uyruk dağılımı şöyle: 24 Sierra Leone, 13 Sudan, 12 Etiyopya, 4 Kongo, 3 Angola, 3 Eritre, 1 Çad.
izleme ve işlem süreci:
Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında ilke ve usuller doğrultusunda işlem başlatıldı. Olayla ilgili güvenlik birimleri ve sahil güvenlik ekipleri tarafından soruşturma ve takip işlemleri sürdürülüyor.
DİDİM’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU
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