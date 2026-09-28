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didim açıklarında lastik botta 6'sı çocuk 60 kişi yakalandı

Didim açıklarında Sahil Güvenlik Botu TCSG-21'in durdurduğu lastik botta, 6'sı çocuk olmak üzere toplam 60 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemler başlatıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 08:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

didim açıklarında lastik botta 6'sı çocuk 60 kişi yakalandı

didim açıklarında yakalama

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içinde bulunan kişiler kıyıya çıkarıldı.

uygulamanın ayrıntıları:

Operasyon sonucunda lastik botta toplam 60 düzensiz göçmen tespit edildi; bunlardan 6'sı çocuk olarak kayıtlara geçti. Vatandaşların uyruk dağılımı şöyle: 24 Sierra Leone, 13 Sudan, 12 Etiyopya, 4 Kongo, 3 Angola, 3 Eritre, 1 Çad.

izleme ve işlem süreci:

Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında ilke ve usuller doğrultusunda işlem başlatıldı. Olayla ilgili güvenlik birimleri ve sahil güvenlik ekipleri tarafından soruşturma ve takip işlemleri sürdürülüyor.

DİDİM’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU

DİDİM’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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