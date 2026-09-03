Didim'de 100 milyonluk sentetik hap imalatına büyük darbe

Operasyonun ayrıntıları:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu 21 Ağustos günü Fevzipaşa Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen baskında yasa dışı üretim hattı ortaya çıkarıldı. Adreste yapılan aramalarda 1.210.000 adet sentetik ecza hap (Lyrica), 95 kilogram sentetik hap ham maddesi ve üretim için kullanılan 1 adet profesyonel kapsül dolum makinesi ele geçirildi.

ele geçirilenlerin piyasa değeri ve niteliği:

Jandarma tarafından yapılan tespitlere göre operasyonla ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve üretim ekipmanlarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon Türk Lirası olduğu belirtildi. Bulunan malzeme ve makine, yerinde sentetik hap imalatına uygun olarak düzenlenmiş bir imalathane görüntüsü verdi.

Gözaltılar ve adli süreç:

İlk baskında bir kişi gözaltına alınarak tutuklanırken, soruşturmanın devamında yürütülen takipli narkotik faaliyeti kapsamında 5 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.B.(29), L.B(45), C.B (40) ve R.Y (39) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi. Diğer şüpheli S.B (63) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

operasyonun olası etkileri:

Yetkililer, söz konusu baskının bölgedeki yasa dışı sentetik hap üretimi ve ticaretine yönelik önemli bir darbe olduğunu vurguladı. Ele geçirilen miktar ve ekipman, organize üretim zincirinin varlığına işaret ediyor; soruşturmanın ilerleyen aşamalarında bağlantıların ve dağıtım ağının daha da aydınlatılması bekleniyor.

DİDİM’DE 100 MİLYONLUK UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI