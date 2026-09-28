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Didim'de lastik bottaki 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim açıklarında kurtarılan 62 düzensiz göçmenden 8'i çocuk; grupta Güney Sudan, Etiyopya, Sudan, Somali ve diğer uyruklara mensup kişiler bulunuyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Didim'de lastik bottaki 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim açıklarında kurtarma operasyonu:

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında hareket halinde bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-51) müdahale etti. Bot durdurulduğunda içeride toplam 62 kişinin olduğu tespit edildi.

Operasyon sırasında yakalanan grubun içinde 8'i çocuk olduğu bildirildi.

uyruk dağılımı ve sayı detayları:

Yakalananların uyrukları ve sayıları şöyle: 19 Güney Sudan, 14 Etiyopya, 11 Sudan, 9 Somali, 3 Sierra Leone, 2 Gine, 2 Liberya, 1 Eritre, 1 Yemen, toplam 62 düzensiz göçmen.

işlemler ve hukuki süreç:

Olay yerinde yapılan ilk tespit ve güvenlik kontrollerinin ardından, yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AYDIN’DA 8’İ ÇOCUK 62 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

AYDIN’DA 8’İ ÇOCUK 62 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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