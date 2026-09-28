Didim'de lastik bottaki 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim açıklarında kurtarma operasyonu:
Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında hareket halinde bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-51) müdahale etti. Bot durdurulduğunda içeride toplam 62 kişinin olduğu tespit edildi.
Operasyon sırasında yakalanan grubun içinde 8'i çocuk olduğu bildirildi.
uyruk dağılımı ve sayı detayları:
Yakalananların uyrukları ve sayıları şöyle: 19 Güney Sudan, 14 Etiyopya, 11 Sudan, 9 Somali, 3 Sierra Leone, 2 Gine, 2 Liberya, 1 Eritre, 1 Yemen, toplam 62 düzensiz göçmen.
işlemler ve hukuki süreç:
Olay yerinde yapılan ilk tespit ve güvenlik kontrollerinin ardından, yakalanan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
AYDIN’DA 8’İ ÇOCUK 62 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
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