Otonom kara sistemlerinde yerli atılım: BARKAN 2 TEKNOFEST Mavi Vatan'da

TEKNOFEST Mavi Vatan'da yerli teknoloji sergisi:

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Etkinlikte yerli ve milli ürünler geniş alanda tanıtılırken, savunma sanayiinin yenilikleri ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Bu kapsamda HAVELSAN tarafından geliştirilen otonom insansız kara aracı BARKAN 2 de sergi alanında yer aldı.

BARKAN 2'nin yetenekleri:

BARKAN 2, zorlu arazi koşulları ve olumsuz hava şartlarında görev alacak şekilde tasarlanmış bir platform olarak dikkat çekiyor. Araç; farklı tür silahlarla ateş gücü sağlama, ekipman ve yaralı taşıma, el yapımı patlayıcıların imhası, gözetleme ve keşif ile hasar değerlendirmesi gibi çok yönlü görevleri yerine getirebiliyor. Ayrıca platformun sahip olduğu sürü altyapısı diğer otonom araçlarla koordineli, ortak operasyon icra etmesine imkan tanıyor.

Ziyaretçi ilgisi ve değerlendirmeler:

Sergiyi gezen vatandaşlar yerli üretimlere gösterilen özeni ve teknolojinin somut uygulanışını takdir etti. Ziyaretçilerden Bahadır, '2007 yılında askerlik yapmıştım. O dönemden bugüne gelişmeleri takip ediyorum. Şu anda gördüğünüz cihazlar tarif edilmez, yaşanır.' diyerek izlenimlerini paylaştı. Organizasyon, sektör temsilcileri ile halk arasındaki temasları güçlendirirken HAVELSAN gibi yerli firmaların saha yeteneklerini ve uygulanabilirliklerini görünür kıldı.

HAVELSAN TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN İNSANSIZ OTONOM KARA ARACI "BARKAN 2" TEKNOFEST MAVİ VATAN'DA SERGİLENDİ.