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Didim'de zeytinyağı tadımıyla rekor hedefi: öğrenciler ve vatandaşlar buluştu

Didim Zeytin Festivali'nde düzenlenen en büyük zeytinyağı tadımı etkinliğinde öğrenciler ve vatandaşlar üç şişeyi tadarak Guinness rekoru için kaydedildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 20:40

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Didim'de zeytinyağı tadımıyla rekor hedefi: öğrenciler ve vatandaşlar buluştu

Didim'de rekor denemesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Kaymakamlığı ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle 8-9-10 ve 11 Ekim tarihlerinde düzenlenen Didim Zeytin Festivali kapsamında "En büyük zeytinyağı tadım etkinliği" gerçekleştirildi. Etkinlik, festival programının en dikkat çeken çalışmaları arasında yer aldı.

etkinlik alanları ve katılım:

Etkinlikler, Didim Kent Meydanı, Apollon Tapınağı yan yolu, Yalı Caddesi ve Akbük tören alanında eş zamanlı olarak yapıldı. En yoğun katılımın Kent Meydanı'nda gerçekleştiği belirtildi. Öğrenciler ile vatandaşların festival boyunca yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.

kayıt ve düzenleme süreci:

Belirlenen kurallar çerçevesinde görevliler tarafından kurulan stantlara gruplar halinde giriş yapıldı. Her katılımcıya verilen fişlerin karekod uygulamasıyla okutulması sayesinde kayıtlar anlık ve düzenli şekilde tutuldu. Bu uygulama, rekor denemesinde doğrulanabilirlik sağlamak amacıyla planlandı.

tadım uygulaması ve rekor gözlemi:

Guinness Rekorları Türkiye hakemi ve temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici de alanda yer aldı ve rekor denemesini takip etti. Zeytinyağı tadım uzmanlarının bilgilendirmeleri eşliğinde katılımcılar üç ayrı şişede yer alan zeytinyağını tadarak denemeye katkı sağladı. Uzmanlar, tadım sırasındaki prosedürleri ve örnekleme yöntemlerini katılımcılara aktardı.

Etkinlik organizatörleri, kayıtların ve tadım uygulamalarının titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Denemenin sonuçlarının resmi olarak değerlendirilmesi ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girip girmeyeceğinin duyurulması bekleniyor.

DİDİM’DE ZEYTİNYAĞIYLA &#039;GUİNNESS REKOR&#039; DENEMESİ BAŞLADI

DİDİM’DE ZEYTİNYAĞIYLA 'GUİNNESS REKOR' DENEMESİ BAŞLADI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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