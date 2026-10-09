Mustafa Tümgüç’ün ismi parka verildi, palancıoğlu açılışta duygulandı

Park açılışı törenle gerçekleştirildi

Erciyes'ten iniş sırasında bisiklet kazası sonucu hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç’ün adı, Hunat Mahallesi'nde düzenlenen parkla ölümsüzleştirildi. Yaklaşık 8 bin metrekare büyüklüğündeki parkın açılış törenine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Tümgüç'ün ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta duygusal anlar:

Tören sırasında konuşan Mustafa Palancıoğlu, parkın yapım sürecinde rahmetli Tümgüç'ün yakın çalışma arkadaşı olduğunu vurguladı ve konuşma sırasında duygusal anlar yaşadı. Palancıoğlu, parkın tasarım ve uygulama aşamalarında Tümgüç'ün katkılarına dikkat çekerek, 'Bu parkın ilk aşamasından beri Özel Kalem Müdürüm rahmetli Mustafa Tümgüç benimle beraberdi' ifadelerini kullandı. Başkan, vefatının ardından adını yaşatmak amacıyla parka Tümgüç'ün ismini verdiklerini belirtti ve törene katılan aileye başsağlığı diledi.

Mevcut projeler ve belediye hedefleri:

Palancıoğlu, konuşmasında belediyenin son yıllarda park yapımına verdiği öneme de değindi. Belediye olarak son 7 yılda 365 adet park yaptıklarını, mevcut Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin alanının toplamından üç kat daha fazla alanı parklaştırdıklarını söyledi. Ayrıca 2026 ve 2027 yıllarında da birçok bölgede yeni park yapımı planlarının sürdüğünü belirtti ve vatandaşlardan parkların korunup sahiplenilmesi çağrısında bulundu.

Protokolden değerlendirmeler:

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, gezinin ardından tamamlanan eseri ilk kez görmenin memnuniyetini dile getirdi ve parka verilen ismin manevi bir değer taşıdığını söyledi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise Tümgüç'ün ailesine başsağlığı dileyerek Kayseri'de yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirtti ve yerel idarelerle uyum içinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çabaların süreceğini ifade etti.

Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve dualarla devam etti. Protokol üyeleri ile Tümgüç ailesinin birlikte gerçekleştirdiği kurdele kesimiyle park resmen halka açıldı. Açılışta aile fertlerinin konuşamaması nedeniyle duygular yoğun olurken, törene katılanlar rahmetle anılan ismin kent yaşamına kazandırılan bu alanda yaşatılacağını vurguladı.

ERCİYES’TEN İNDİĞİ SIRADA BİSİKLET KAZASI GEÇİREREK, HAYATINI KAYBEDEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ MUSTAFA TÜMGÜÇ’ÜN ADININ VERİLDİĞİ PARKIN AÇILIŞI YAPILDI. MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA PALANCIOĞU, AÇILIŞTA YAPTIĞI KONUŞMADA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI.