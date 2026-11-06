Dikmen Caddesi'nde freni boşalan kamyon atm önünde durabildi: 4 yaralı

Kaza ve olay yeri düzeni:

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Dikmen Caddesi'nde freni boşalan bir hafriyat kamyonu yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak önce yolda seyir halindeki bir okul servisine, ardından bir ticari taksiye çarptı. Kamyonun hareketi daha sonra yol kenarında bulunan atm makinelerine çarparak durmasıyla sonlandı. Kazada aralarında bir yayanın da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra yaralılardan biri yaya olmak üzere tüm yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyon ve kazaya karışan araçlar yoldan çekildi, trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Tanıkların anlatımı:

Olayı görenlerden Oktay Kanalmaz, kamyonun yokuş aşağı inerken korna çalarak geldiğini belirterek, "Freni boşalmış kamyon yukarıdan korna çalarak iniyordu. Sol tarafa dönen servise çarptıktan sonra atm'ye çarptı. Direk dibinde yaya vardı, o da hafif yaralandı. Servis şoförü ile servisteki kadının durumu biraz ağırmış. Toplam 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

Bir diğer görgü tanığı Behsat Koca ise eczanede çalışırken korna sesi üzerine olay yerine gittiğini ve çevredeki doktorların da yaralılara müdahale ettiğini aktararak, "ATM'den para çeken yaya kaçamadığı için yaralanmış. İtfaiye ve sağlık ekipleri gelince yaralılar çıkarıldı. Yaralılara müdahale ettim, yakındaki hastaneden gelen doktorlar da müdahale etti. Toplam 4 yaralı vardı, inşallah korkulacak bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve soruşturma:

Polis ekipleri kazanın ardından bölgedeki delil ve görgü tanıklarını incelemeye aldı. Yetkililer, kazanın sebeplerinin netleşmesi için araçların teknik durumu ve sürücü beyanları başta olmak üzere kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini bildirdi. Olayın trafiğe etkisi, araçların kaldırılmasının ardından kontrol altına alındı ve yol yeniden ulaşıma açıldı.

Olayda yaralananların sağlık durumu ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı; yetkililer tedavi görenlerin durumuyla ilgili bilgi paylaşılacağını bildirdi.

ANKARA’NIN ÇANKAYA İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN HAFRİYAT KAMYONU, YOKUŞ AŞAĞI KONTROLDEN ÇIKARAK OKUL SERVİSİ VE TAKSİYE ÇARPTIKTAN SONRA ATM’LERE ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.