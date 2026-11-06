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Konya'da sokağın ortasında çıkan kavgada genç ağır yaralandı

Konya Meram'da yürüyen A.D., tartıştığı iki kişi tarafından Altınkılıç Sokak'ta bıçaklandı; ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı, şüpheliler yakalandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 19:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konya'da sokağın ortasında çıkan kavgada genç ağır yaralandı

Olay yeri ve müdahale:

Konya'nın Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Altınkılıç Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen A.D. ile henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.D. birden fazla bıçak darbesi alarak ağır yaralandı.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı A.D., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

şüphelilerin yakalanması ve soruşturma:

Olayın ardından kaçan iki şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.

KONYA’DA TARTIŞTIĞI 2 KİŞİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANAN GENÇ AĞIR YARALANDI. OLAYIN...

KONYA’DA TARTIŞTIĞI 2 KİŞİ TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANAN GENÇ AĞIR YARALANDI. OLAYIN ARDINDAN KAÇAN 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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