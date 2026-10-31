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Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde soğuyan havalar, balık satışları ve pişirim hizmetlerine ilgiyi artırdı; vatandaşlar evde veya işletmede taze balık tüketiyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde havaların soğumaya başlamasıyla birlikte balık satışları ve pişirimi yapan işletmelerde belirgin bir canlılık yaşanıyor. Kışla birlikte sofralara daha sık giren balık, ilçe sakinlerinin tercihleri arasında ön plana çıktı.

Vatandaşların tercihleri ve alışveriş alışkanlıkları:

İlçede balık çeşitlerinin satıldığı dükkanlar hem paket alışveriş hem de pişirim hizmeti yönünden yoğun talep görüyor. Bazı müşteriler balığı evlerinde pişirmek üzere satın alırken, birçok kişi ise işyerlerinden tercih ettikleri balıkları tavada veya ızgarada pişirterek evlerine götürmeyi tercih ediyor.

Zafer Ekrek adlı işletme sahibi, soğuk havaların başlamasıyla işyerinde yoğunluğun arttığını belirtti. Ekrek, ailecek balık tüketmek isteyenlerin özellikle pişirim hizmetine ilgi gösterdiğini, bunun da işletmelere ek hareketlilik kazandırdığını ifade etti.

Yerel işletmeler için kış sezonunun etkisi:

Kış mevsimi balık tüketimini canlı tutarken, dükkânların sunduğu pişirim seçeneği rekabet avantajı sağlıyor. İşletmeler, müşterilere hem taze satışı hem de hızlı pişirim sunarak farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor; bu da hem satışları hem de müşteri memnuniyetini artırıyor.

Sonuç olarak Ahlat'ta soğuyan hava, bölgesel yemek kültüründe balığın yeniden ön plana çıkmasına neden oldu. İlçe sakinleri, kış lezzetlerini evlerinde ya da işletmelerin sunduğu hizmetlerle paylaşmayı sürdürüyor.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE HAVALARIN SOĞUMAYA BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE BALIK SATIŞI VE PİŞİRİMİ YAPAN...

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE HAVALARIN SOĞUMAYA BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE BALIK SATIŞI VE PİŞİRİMİ YAPAN İŞYERLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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