Dinlenmekle geçmeyen yorgunluk neden kaygı yaratmalı:

Yoğun çalışma, stres, uykusuzluk ve fiziksel zorlanma kısa süreli yorgunluğun en yaygın nedenleri arasındadır. Ancak yeterli dinlenme sonrasında da devam eden, günlük yaşamı etkileyen daha derin bir bitkinlik söz konusuysa bunun altında pek çok sağlık sorunu yatabilir. Kansızlık, vitamin eksiklikleri, tiroid hastalıkları, diyabet ve uyku apnesi gibi durumların yanı sıra iltihaplı romatizmal hastalıklar da uzun süren yorgunluğa neden olabilir.

İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Damla Karataş bu tabloya dikkat çekiyor ve dinlenmeye rağmen geçen yorgunluğun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Hangi durumlar acil değerlendirme gerektirir:

Dr. Damla Karataş, birkaç haftadan uzun süren ve giderek artan, günlük yaşamı aksatan yorgunluğun mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Yorgunluğa eşlik eden eklem şişliği, sabahları uzun süren tutukluk, gece uykudan uyandıran veya sabahları daha belirgin olan bel ağrısı varsa romatolojik bir değerlendirme önem kazanır. Ayrıca açıklanamayan ateş, istemsiz kilo kaybı, gece terlemesi, cilt döküntüleri, kas güçsüzlüğü, göz ve ağız kuruluğu ile soğukta parmakların beyazlaşıp morarması gibi bulgular uyarıcıdır.

Yorgunluğun romatizmal kaynakları ve mekanizması:

Romatizmal hastalıklarda yorgunluk yalnızca ağrı nedeniyle uyuyamamaktan ileri gelmiyor. Bağışıklık sistemindeki düzensizlikler sonucunda ortaya çıkan kronik iltihap, sitokin adı verilen haberci moleküllerin salgılanmasına yol açıyor. Bu moleküller merkezi sinir sistemini etkileyerek enerji azalması, uyku düzeninde bozulma ve yoğun bitkinlik hissine neden olabiliyor. Ayrıca kansızlık, uyku bozuklukları ve psikolojik etkenler bir arada rol oynayabiliyor.

Dr. Karataş, romatizmal hastalıklarda görülen yorgunluğun sıklıkla günlük yorgunluktan farklı olduğunu; hastaların sabahları hiç uyumamış gibi hissettiğini, en basit işlerin bile zorla yapıldığını, konsantrasyon güçlüğü ve zihinsel yavaşlama yaşadıklarını aktarıyor. Bazı hastalarda yorgunluğun ağrıdan daha fazla yaşam kalitesini etkilediği belirtiliyor.

Hastalık örnekleri ve eşlik eden belirtiler:

Romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus ve aksiyel spondiloartritte yorgunluk sık gözlenen bir belirtidir. Romatoid artritte özellikle el ve ayakların küçük eklemlerinde ağrı, şişlik ve sabah tutukluğu izlenir; süregelen iltihap ve uyku kalitesindeki bozulma yorgunluğu artırır. Lupusta yoğun yorgunluğa eklem ağrıları, güneşe duyarlılık, cilt döküntüleri, saç dökülmesi ve ağız yaraları eşlik edebilir; yanak ve burun üzerindeki kelebek şeklindeki döküntü lupusta dikkat çeken bulgulardandır. Aksiyel spondiloartritte ise genellikle genç yaşlarda başlayan, istirahatle artan ve hareketle hafifleyen bel ve sırt ağrıları öne çıkar.

Yorgunlukla birlikte görülen cilt döküntüsü, saç dökülmesi veya belirgin kas ve eklem ağrıları, sistemik romatizmal hastalıklar açısından değerlendirilmelidir. Örneğin psoriatik artritte eklem ağrısı, şişlik, yorgunluk ve ciltte sedef plakları birlikte görülebilir.

Her yorgunluğun romatizmal hastalık anlamına gelmediğini hatırlatan Dr. Karataş, ancak uzun süre devam eden ve yaşam kalitesini bozan şikâyetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Erken tanı ve uygun tedavi, eklem ve organ hasarını önlemenin yanı sıra hastaların yaşam kalitesinin korunmasına da katkı sağlıyor.

ROMATOLOJİ UZMANI DR. DAMLA KARATAŞ