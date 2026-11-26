Mudanya'da ihalede yeni tartışma:

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediyeye ait sahil kenarındaki binanın 31 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen kiralama ihalesi, mevcut kiracı Trilye Muhallebicisi ile Mudanya Belediyesi arasında itiraz ve suç duyurularına yol açtı. İşletme yönetimi, yaklaşık 10 yıldır aynı adreste faaliyet gösterdiklerini, ihaleye katılma şartlarını yerine getirdiklerini ve belediyeden aldıkları 'borcu yoktur' yazısını delil gösterdiklerini belirtti.

İşletmenin iddiaları ve ödemeye dair bilgiler:

Trilye Muhallebicisi yönetimi, kira sözleşmesinin 30 Kasım 2025'te sona erdiğini, ecrimisil tahakkukunun 3.886.666 lira olarak düzenlendiğini ve erken ödeme nedeniyle %35 indirimle 2.526.332,90 lira ödediklerini açıkladı. Buna rağmen ihalede "belediyeye borcu olduğu" gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığını iddia ettiler.

İşletme, elindeki 'borcu yoktur' belgesinin bu yöndeki iddialarını desteklediğini, 2 milyon dolar tutarında yatırım yaptıklarını ve 40 personel istihdam ettiklerini belirterek, katılsalardı en yüksek teklifi verip işletmeye devam edeceklerini savundu.

Yetkililere karşı suç duyurusu ve hukuki süreç:

İşletme açıklamasında, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve bazı yakın çevreleri ile ihaleyi kazanan firma yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu; şikayette ihale fesadı, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik iddialarının yer aldığı bildirildi. Ayrıca, taşınmazın önce 17 Haziran 2026'da muhammen bedel 75 milyon lira ile satışa çıkarılacağı, ancak kamuya ait park alanında olması nedeniyle satış ihalesinin bir gün kala iptal edildiği iddia edildi.

Belediye açıklaması ve mahkeme kararı:

Mudanya Belediyesi ise yaptığı yazılı açıklamada, önceki kiracının sözleşme sona erdikten sonra taşınmazı kullanmaya devam etmesi nedeniyle belediyeye 3.886.666 lira ecrimisil tahakkuk ettirildiğini ve ihaleye başvuru sırasında ödenmemiş ecrimisil borcu bulunduğu için teklifinin şartları sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığını bildirdi.

Belediye, ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapıldığını, ihaleye iki firmanın başvurduğunu ve mahkemenin ilana, şartnameye ve kiracının borcu sebebiyle elenmesine ilişkin işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdiğini açıkladı.

soruşturma ve atamalar ile iddiaların seyrine ilişkin notlar:

İşletme tarafı ayrıca, kendilerine 'borcu yoktur' belgesini veren belediye personelinin görev yerinin değiştirildiğini; tahsildar C.K. ile encümen üyesi hakkında görevden alınma veya görev değişikliği uygulandığını ileri sürdü. Bununla birlikte, Mudanya Belediyesi'ndeki ihaleler ve işlemler hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi ve 14 bilirkişi görevlendirildiği belirtildi.

Taraflar arasında çelişen beyanlar ve yürüyen hukuki süreç nedeniyle konu yargı mercilerince aydınlatılana dek belirsizlik sürüyor. İşletme şeffaflık ve eşitlik taleplerini yinelerken, belediye uygulamaların mevzuata uygun olduğunu savunuyor.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE BELEDİYEYE AİT SAHİL KENARINDAKİ BİNANIN KİRALAMA İHALESİ TARTIŞMA KONUSU OLDU. 10 YILDIR BİNADA FAALİYET GÖSTEREN TRİLYE MUHALLEBİCİSİ, TÜM ŞARTLARI YERİNE GETİRMESİNE RAĞMEN ‘BELEDİYEYE BORCU OLDUĞU’ GEREKÇESİYLE İHALEDEN İHRAÇ EDİLDİ. İŞLETME YÖNETİMİ, ELİNDEKİ ‘BORCU YOKTUR’ BELGESİNİ DELİL GÖSTEREREK BELEDİYE BAŞKANI DENİZ DALGIÇ VE BAZI İSİMLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.