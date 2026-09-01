Diouf'un erken golleri Bolu'da maçı belirledi

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenildi. Maçın ilk bölümü, konuk ekibin etkili atakları ve Mame Diouf'un erken dakikalarda kaydettiği gollerle şekillendi.

maçtan dakikalar:

13. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topu kapan Roshi, Abdulsamet'i geçerek ortasını yaptı. Penaltı noktasında topla buluşan Mame Diouf'un kafa vuruşu, kale direğine çarparak filelerle buluştu ve skor 0-1 oldu.

21. dakikada Okwuchukwu Ezeh'in ortasında yine Diouf topa yükseldi ve yaptığı kafa vuruşuyla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi; skor 0-2 olarak tescillendi. Bu goller maçın kaderini erken belirledi.

kadrolar ve kartlar:

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yücel Büyük, Kurtuluş Aslan, Berat Binbir

Boluspor: A. Tafas, K. Cuesta, Arda Tuğra Saygı (Furkan Emin Kaçmaz dk.77), Bartu Göçmen, Abdulsamet Kırım, Alptekin Çaylı, H. Diaz (Tolunay Artuç dk.59), Muhammed Mert (Deniz Yıldız dk.66), Gonzalez, Escobar (Ahmet Can Özdemir dk.77), Ege Özkayımoğlu (Zeki Dursun dk.59). Yedekler: Ali Çırak, Can Arda Yılmaz, Temel Çakmak, Muhammet Özkan, Elvin Yunuszade. Teknik Direktör: Daniel Farrar.

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Wellington, Abdullah Çelik, Berkan Keskin, Süleyman Luş, Erkam Develi (Oğuzhan Ayaydın dk.84), İshak Karaoğul (Halil Can Ayan dk.69), Raice (Jefferson dk.69), Roshi (Moryke Fofana dk.80), Okwuchukwu Ezeh (Enes Yılmaz dk.80), Mame Diouf. Yedekler: Oğuzcan Çalışkan, Yunus Metin, Recep Berat Taşbakır, Emre Satılmış, H. Nabian. Teknik Direktör: Vedat Kapurtu.

Goller: Mame Diouf (dk.13 ve dk.21) – Ankara Keçiörengücü.

Sarı kartlar: Escobar, Alptekin Çaylı, Abdulsamet Kırım (Boluspor); Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü).

TRENDYOL 1. LİG'İN 5. HAFTASINDA BOLUSPOR, SAHASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ'NE 2-0 MAĞLUP OLDU.