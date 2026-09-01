Sivasspor kadrosunda ayrılık: Badji ile sözleşme sona erdi

kulübün açıklaması:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Senegalli forvet Aliou Badji ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırdı.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı oyuncu ile sözleşmesini sona erdirdi.

Aliou Badji ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz

kadro düzenlemesi ve transfer çalışmaları:

Kulüp, oyuncuya teşekkür ederek alınan kararın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiğini duyurdu.

Badji'nin ayrılığı, Sivasspor'un yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına ilişkin ilk somut gelişmelerden biri olarak kayda geçti.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN SİVASSPOR’DA TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRERKEN BİR AYRILIK DAHA YAŞANDI. KIRMIZI-BEYAZLI EKİP, SENEGALLİ FORVET ALİOU BADJİ İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDI.