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Ruhunu geri kazanan semtin simgesi: Yeni Cami'nin ışıkları yıllar sonra yandı

6 Şubat 2023 depreminde yıkılan Hacı Yusuf Taş (Yeni Cami) rekonstrüksiyonunda sona gelindi; yıllar sonra ışıkların yanması kentte sevinç yarattı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 22:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Ruhunu geri kazanan semtin simgesi: Yeni Cami'nin ışıkları yıllar sonra yandı

Yeni Cami'nin ışıkları yeniden yandı

Malatya kent hafızasında önemli bir yere sahip olan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde tamamen yıkılan tarihi Yeni Cami'nin yeniden inşasında sona gelindi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları devam ederken, caminin geceleyin ışıklarının yıllar sonra yeniden yanması kentte heyecan ve sevinçle karşılandı. Yükselen silueti, çevredeki mahallelerde yaşayanlar için sembolik bir geri dönüş olarak algılandı.

rekonstrüksiyon süreci:

Halk arasında Yeni Cami olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Caminin yeniden inşası, proje sahasında bilim kurulu ve alanında uzman akademisyenlerin kararları doğrultusunda yürütüldü. Projede Temmuz 2023 tarihinde yer teslimi yapılmasının ardından, deprem sonrası kalan bölümler kontrollü şekilde söküldü. Sökümün tamamlanmasının ardından yapının zemininde güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi ve tarihi dokuya uygun, özgün mimariye sadık kalınarak rekonstrüksiyon adımları atıldı.

yeniden ibadete açılma beklentisi:

Çalışmaların son aşamasına gelindiği belirtilirken, caminin ışıklarının yanması tamamlanma işaretlerinden biri olarak değerlendirildi. Yetkililer, mevcut ilerleme göz önünde bulundurulduğunda yapının kısa süre içinde yeniden ibadete açılmasının beklendiğini bildiriyor. Yeniden yükselen minare ve aydınlanan cephe, kentin siluetinde kaybolan bir parçanın geri geldiğini simgeliyor ve bölge halkında moral kaynağı oluyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde yürütülen çalışmalarda, aslına uygunluk ve güvenlik öncelikli tutuldu; bu süreçte alınan kararlar ve uygulanan yöntemler caminin gelecek nesillere taşınması amacıyla planlandı.

DEPREMDE YIKILAN YENİ CAMİ’NİN IŞIKLARI YILLAR SONRA YENİDEN YANDI

DEPREMDE YIKILAN YENİ CAMİ’NİN IŞIKLARI YILLAR SONRA YENİDEN YANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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