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Rafael Leao Galatasaray'da sahaya ilk adımını attı

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde ilk antrenmanına çıktı; hazırlıklar Başakşehir maçı için sürüyor

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 22:55

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Rafael Leao Galatasaray'da sahaya ilk adımını attı

ilk idmanda neler yapıldı:

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde takımın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanına çıktı. Çalışma, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

antrenmanın akışı:

İdman dinamik ısınmayla başladı; daha sonra oyuncular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Taktiksel uygulamaların ardından antrenman, çeşitli oyun formatlarının denendiği ve takım içi rekabetin öne çıktığı dört takımlı turnuvayla sonlandırıldı.

hazırlık programı ve sonraki adımlar:

Sarı-kırmızılar, Başakşehir maçı öncesi hazırlıklarını sürdürecek; takım yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla çalışmalara devam edecek. Leao'nun ilk günkü görünümü, teknik heyetin kadro planlamasında yeni transferi yakından takip edeceğine işaret ediyor.

YENİ TRANSFER RAFAEL LEAO DA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI.

YENİ TRANSFER RAFAEL LEAO DA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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