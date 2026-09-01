Çorum FK'ye Youssoufa Moukoko takviyesi: satın alma opsiyonlu kiralama

Anlaşmanın detayları:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki Alman milli santrfor Youssoufa Moukoko ile satın alma opsiyonuyla bir yıllığına anlaşma sağladı.

Kiralama süresi ve opsiyon:

Anlaşma kapsamında futbolcunun transferinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici olarak gerçekleştiği ve sözleşmede satın alma opsiyonunun yer aldığı belirtildi.

Kulüp açıklaması:

Çorum FK tarafından yapılan açıklamada, Kopenhag ve futbolcu ile mutabakata varıldığı ifade edilirken, Moukoko'ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir kariyer dilendi.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, FC COPENHAGEN FORMASI GİYEN, 22 YAŞINDAKİ ALMAN MİLLİ SANTRFOR YOUSSOUFA MOUKOKO İLE SATIN ALMA OPSİYONUYLA BİR YILLIĞINA GEÇİCİ TRANSFERİ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLADI.