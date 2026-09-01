Dolar 48,2729 +0,01%
Euro 55,9850 -0,24%
Bist 14.229,01 -0,73%
Altın Gram 6.787,24 -2,42%
EUR/USD 1,1593 -0,26%
Brent Petrol 95,08 +5,07%
--°

Çorum FK'ye Youssoufa Moukoko takviyesi: satın alma opsiyonlu kiralama

Çorum FK, Kopenhag'dan 22 yaşındaki Alman milli santrfor Youssoufa Moukoko'yu 2026-27 sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 22:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK'ye Youssoufa Moukoko takviyesi: satın alma opsiyonlu kiralama

Anlaşmanın detayları:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki Alman milli santrfor Youssoufa Moukoko ile satın alma opsiyonuyla bir yıllığına anlaşma sağladı.

Kiralama süresi ve opsiyon:

Anlaşma kapsamında futbolcunun transferinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici olarak gerçekleştiği ve sözleşmede satın alma opsiyonunun yer aldığı belirtildi.

Kulüp açıklaması:

Çorum FK tarafından yapılan açıklamada, Kopenhag ve futbolcu ile mutabakata varıldığı ifade edilirken, Moukoko'ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir kariyer dilendi.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, FC COPENHAGEN FORMASI GİYEN, 22 YAŞINDAKİ ALMAN MİLLİ...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, FC COPENHAGEN FORMASI GİYEN, 22 YAŞINDAKİ ALMAN MİLLİ SANTRFOR YOUSSOUFA MOUKOKO İLE SATIN ALMA OPSİYONUYLA BİR YILLIĞINA GEÇİCİ TRANSFERİ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rafael Leao Galatasaray'da sahaya ilk adımını attı
images

Galatasaray, Deniz Gül transferinde 10 milyon euro ve yüzde 10 pay üzerinde anla...
images

Atletico Madrid, Jonathan David'i kiralık olarak kadrosuna kattı
images

Diouf'un erken golleri Bolu'da maçı belirledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray, Deniz Gül transferinde 10 milyon euro ve yüzde 10 pay üzerinde anlaştı

Bingöl'de duvarlar yıkıldı: 350 dönümlük askeri saha kent dönüşümüne açılıyor

Kemaliye’de 2026-2027 adli yılı resmen başladı

Arkadaş şakası bıçakla sonlandı: 18 yaşındaki genç bacağından yaralandı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı