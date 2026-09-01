Galatasaray, Deniz Gül transferinde 10 milyon euro ve yüzde 10 pay üzerinde anlaştı

Anlaşmanın bildirimi ve kapsamı:

Galatasaray, milli futbolcu Deniz Daniel Gül için Portekiz ekibi Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla resmen duyurdu. Kulüp açıklamasında transfer bedelinin ve satış sonrasındaki payın şartları paylaşıldı.

Sözleşme ve mali detaylar:

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcunun kulübüne toplam 10 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecek. Ayrıca, Deniz Gül'ün bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü Porto'ya verilecek. Oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sözleşmenin maddelerine göre futbolcuya her sezon için net 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Kulüp, bu düzenlemelerin hem sportif hem de finansal planlamaya uygun şekilde yapılandırıldığını vurguladı.

Galatasaray'ın resmi bildirimi, transfer sürecinin tamamlandığını ve ödeme ile sözleşme koşullarının taraflarca kabul edildiğini gösteriyor. Taraftarlar ve spor kamuoyu şimdi Deniz Gül'ün sarı-kırmızılı formayla ne zaman sahaya çıkacağını bekliyor.

GALATASARAY ANLAŞMA SAĞLADIĞI DENİZ GÜL İÇİN PORTEKİZ EKİBİ PORTO'YA 10 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEĞİNİ AÇIKLADI.